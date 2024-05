F1 Monaco live: Volg de eerste vrije training

Met de Grand Prix van Emilia-Romagna is het Europese deel van het Formule 1-seizoen officieel afgetrapt. Op het old school-circuit leek Max Verstappen weer ongenaakbaar, totdat Lando Norris grote stappen zette en heel even kon geloven in zijn tweede zege. Hij moest genoegen nemen met P2, maar zal erop gebrand zijn om dit weekend weer een stapje te zetten.

Waar het circuit van Imola door de aanleg van meerdere grindbakken al enkele uitdagingen bood, keert de Formule 1 dit weekend weer terug op misschien wel het uitdagendste circuit van allemaal: Monaco. De krappe straten van het prinsdom vormen het decor van race acht van het seizoen, waarmee de Formule 1 na dit weekend dus al een derde van de kalender heeft afgewerkt. Monaco staat bekend om zijn hoge appartementen, veel te dure jachten in de haven en uiteraard het casino. Voor de coureurs zal het dit weekend niet heel anders voelen dan in het casino, want hier draait alles om de kwalificatie en de hoeveelheid risico die de coureurs durven nemen. Op zondag is inhalen heel lastig met de huidige generatie F1-auto's, dus elke duizendste van een seconde zal tellen op de zaterdag.

Dat betekent dat de teams er alles aan moeten doen om de drie vrije trainingen voorafgaand aan de kwalificatie zo goed mogelijk te benutten. De muren staan dichtbij en één crash kan al grote gevolgen hebben voor het verloop van het weekend. Kortom, de coureurs moeten de limiet zien te vinden, maar er niet over gaan.

Om dit weekend nog wat beter te presteren dan een week geleden, heeft Red Bull speciaal voor Monaco een nieuwe achtervleugel meegenomen. Verstappen en Sergio Pérez zullen daarmee hopen meer downforce te genereren, iets wat op het stratencircuit een cruciale rol speelt. Motorvermogen is daarentegen iets minder belangrijk, waardoor het de vraag is hoe de onderlinge verhoudingen dit weekend zullen zijn. Kunnen McLaren en Ferrari het tempo van Red Bull weer volgen, of blijft de RB20 op aerodynamisch vlak ongenaakbaar?

De eerste vrije training zal alvast een goed beeld geven van deze krachtsverhoudingen, al zal nog zeker niet iedereen het achterste van zijn tong laten zien. Om 13.30 uur gaat de eerste vrije training in Monaco van start. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van alle actie op de baan en de laatste updates vanuit de paddock.