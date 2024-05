Een week na de nipte overwinning van Max Verstappen in de Grand Prix van Emilia-Romagna gaat het Formule 1-seizoen dit weekend verder met de Grand Prix van Monaco. Aangezien de Red Bull-auto niet dol is op hobbels en hoge kerbstones, McLaren de laatste races goede vooruitgang aan het boeken is en Ferrari de voorbije jaren sterk voor de dag kwam in de kwalificatie in Monaco, belooft het opnieuw een erg interessant weekend te worden.

Aangezien er een kans was dat het richting het einde van de training licht zou gaan regenen, gingen bijna alle coureurs meteen de baan op toen het licht aan het einde van de pits op groen sprong. De rondetijden gingen gedurende de openingsfase van de sessie rap omlaag, terwijl de coureurs zich weer vertrouwd maakten met het krappe stratencircuit. Na twaalf minuten was Verstappen de eerste die onder de 1.14 ging door op de medium band 1.13.974 te rijden. Lando Norris ging daar vervolgens onder met een 1.13.934 op de harde band, waarop thuisrijder Charles Leclerc, die eveneens op het harde Pirelli-rubber onderweg was, zich bovenaan meldde met een 1.13.343. Iets voor de helft van de training zette de Monegask de snelste tijd nog iets scherper met een 1.13.132.

Kort daarop kwamen de eerste coureurs op de soft naar buiten. Oscar Piastri stuurde de McLaren, die dit weekend voorzien is van een geel-groene Ayrton Senna-livery, rond in 1.12.618, waarop George Russell op de rode compound een 1.12.295 liet noteren. Een nieuwe poging leverde Piastri een 1.12.198 op, waarmee de Australiër terug was bovenaan. Een kwartier voor het einde ging Lewis Hamilton voor een snelle ronde op de zachte band. De Mercedes-coureur kwam over de streep in een 1.12.169, waarmee hij 0.029 seconde sneller was dan Piastri.

De coureurs moesten vervolgens terug naar de pits vanwege een rode vlag die gezwaaid werd, omdat Zhou Guanyu bij het uitkomen van de eerste bocht tegen de vangrail was geknald. De Sauber-rijder reed verder naar de pits, maar door de botsing waren de nodige stukken koolstofvezel op de baan terechtgekomen. Leclerc reed er vol overheen, met schade aan zijn vloer tot gevolg.

Nadat de brokstukken van Zhou waren opgeruimd, kon er nog een paar minuten gereden worden, al was het inmiddels op een paar plekken rond het circuit heel licht gaan regenen. De snelste tijd van Hamilton bleef in de slotfase onaangeroerd. Piastri, Russell en Norris besloten de eerste actie van het weekend op de tweede, derde en vierde stek in de tijdenlijst, terwijl Leclerc de top-vijf completeerde. Verschillende rijders, waaronder de twee Red Bull-coureurs, deden geen run op de soft. Max Verstappen en Sergio Pérez gaven er de voorkeur aan om de voorraad zachte banden nog niet aan te spreken en bleven op de medium compound steken op de elfde en twaalfde tijd.

Pierre Gasly kende ondertussen een problematisch begin van het weekend. De Fransman was nog maar net onderweg of hij werd door zijn engineer naar binnen geroepen omdat er mogelijk een probleem was met de power unit. Gasly werd na een kort bezoek aan de pits weer terug de baan op gezonden, maar het euvel bleek niet te zijn verholpen. “No power”, klonk het over de boordradio. De Alpine-coureur zette de auto opnieuw in de pits om pas helemaal aan het einde weer naar buiten te komen. Gasly voltooide uiteindelijk maar tien ronden en eindigde in de tijdenlijst stijf onderaan.

De tweede oefensessie voor de Grand Prix van Monaco begint om 17.00 uur.

Video: Zhou Guanyu rijdt schade tijdens eerste training in Monaco

Uitslag eerste vrije training F1 GP van Monaco: