De voorbije races is de voorsprong van Red Bull Racing flink geslonken. McLaren en Ferrari hebben met hun updates een goede stap gemaakt, waardoor de suprematie van het team uit Milton Keynes afneemt. In Monaco willen ontwerper Pierre Waché en zijn mannen terugslaan en het heft weer stevig in handen nemen.

Een van de belangrijkste onderdelen voor de unieke stratenrace is een nieuwe achtervleugel. Door de lage snelheden is alle downforce in Monte Carlo zeer welkom, dus zijn alle teams op zoek naar maximale downforce. Met deze nieuwe vleugel hoopt Red Bull de concurrentie te snel af te zijn. Het onderste horizontale vleugelelement beschikt over een zeer uitgesproken lepelvorm, zeker in vergelijking met de versie uit Imola. De grootste noviteit vinden we echter bij de bovenste flap. De bovenrand van het beweegbare gedeelte beschikt namelijk over een extra naar binnen gevormd randje. Dit component bevindt zich over de gehele breedte, inclusief de V-groef. Dit moet voor iets meer neerwaartse druk zorgen.

Technisch detail Red Bull Racing RB20 achtervleugel met hoge belasting Foto door: Giorgio Piola

Ook interessant is de toename van de hellingshoek van de bovenste flap richting de DRS-activator. Dit laat zien dat de ontwerpers veel tijd hebben gestoken in de CFD micro-aerodynamica. Dat resulteert in steeds complexere vormen om de luchtstromingen te optimaliseren.

Deze updates zijn gezien de benodigde ontwikkelingstijd geen snelle reactie op de problemen in Imola, maar zaten al langer in de pijplijn. Teams plannen dergelijke updates al lang van tevoren en een vleugel met maximale downforce in Monaco is een logische zet. Meer teams zullen in Monaco met nieuwe onderdelen komen om zo veel mogelijk neerwaartse druk te genereren. Wel moeten de formaties zorgvuldige afwegingen maken vanwege het budgetplafond. In tegenstelling tot voorheen kan er niet voor elke Grand Prix een specifiek pakket ontwikkeld worden. Zo had Red Bull in 2023 geen specifieke Monza - en dus low drag achtervleugel - ontwikkeld. RB F1 komt dit jaar in Monaco niet met een speciale achtervleugel met maximale downforce.