F1 Monaco live: Volg de derde vrije training

Na een stroeve openingssessie voor Max Verstappen wist hij in de tweede training een stap te maken. Deze stap was dusdanig groot dat hij beslag legde op de snelste tijd van de dag, al zat Charles Leclerc hem met slechts 0.065 seconde verschil op de hielen. Zoals verwacht en voorspeld zit het gehele veld dicht op elkaar en dus wordt de laatste training in Monte Carlo des te belangrijker. Kan Verstappen zijn sterke vorm vasthouden of heeft Ferrari nog wat in de tas? Hoe is het vertrouwen van Carlos Sainz na zijn crash in VT2 en heeft Sergio Perez de juiste afstelling vrijdagavond gevonden?

Wie zeker niet onderschat mag worden, is Fernando Alonso. De Spanjaard zit bij Aston Martin op zijn plek en heeft zijn zinnen gezet op deze race. De 41-jarige coureur ruikt zijn kans op zijn eerste zege sinds 2013 en weet dat in de nauwe straten de kwalificatie belangrijk is. In de derde en afsluitende training zal ook hij er alles aan doen om zo goed mogelijk voorbereid aan de kwalificatie te beginnen. De mannen van Mercedes lijken in principe het vierde team, maar reden vrijdag met een heel nieuw pakket en kregen voor het eerst de kans echte data te verzamelen. Wat kunnen Lewis Hamilton en George Russell nog voor stap zetten? Is het mogelijk om Aston Martin en Ferrari in te halen of gaan ze de kwalificatie alsnog als vierde team in?

Lando Norris nestelde zich in de tweede training knap op de vijfde plek. Het is de vraag of dat voor de Brit een momentopname was of dat die plek de daadwerkelijke pace is van McLaren. Ook Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas laat zich vooralsnog goed zien, net als de beide heren van Alpine. Nyck de Vries hoopt Yuki Tsunoda het leven zuur te maken in de kwalificatie. Een startplek voor zijn teamgenoot zal hem het vertrouwen geven waar hij naar opzoek is. Lukt het de Nederlander het gaspedaal net ietsje dieper in te drukken?

Het antwoord op al deze vragen krijg je vanaf 12.30 uur tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Monaco. Wil je niets missen? Geen probleem. Motorsport.com houdt je op de hoogte van alle actie, met natuurlijk de laatste video's.