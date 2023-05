Verstappen snelste in laatste training GP Monaco, Hamilton in de muur

Hoewel het stratencircuit van Monaco niet de beste baan zou zijn voor de Red Bull RB19, was het Max Verstappen die op de eerste dag van het weekend de snelste tijd liet noteren met 1.12.462. De Ferrari-mannen zaten de tweevoudig wereldkampioen echter op de hielen. Charles Leclerc was met 1.12.527 slechts 0.065 langzamer dan Verstappen en Carlos Sainz zat een tiende af van de tijd van de Nederlander, alvorens hij kort voor het einde van de dag bij het zwembad in de baanafzetting crashte.

De derde training, die in Monaco volledig in het teken staat van de voorbereidingen op de kwalificatie, kende een vrij kalme start. In de eerste vijf minuten kwamen alleen de coureurs van Aston Martin en AlphaTauri de baan op voor een installatierun, terwijl de rest nog even besloot te wachten. Na acht minuten was het Sergio Perez die eindelijk de eerste tijd van de dag reed: 1.15.641. Kort daarop tekende Esteban Ocon voor de eerste gele vlag. De Fransman werd getroffen door een technisch probleem en kwam tot stilstand in de tunnel. De marshals hoefden echter niet in actie te komen. De Alpine-coureur slaagde er na een reset in om zijn wagen naar de pits te brengen.

Het werd vervolgens langzaam maar zeker drukker op het circuit, terwijl ook de rondetijden steeds verder omlaag gingen doordat de baancondities verbeterden. Onder andere Pierre Gasly, Lando Norris en Lance Stroll hadden even bovenaan gestaan in de tijdenlijst, alvorens Verstappen na twintig minuten met zijn eerste vliegende ronde regelrecht naar de eerste stek ging door 1.13.794 op de klokken te brengen. Fernando Alonso legde de lat nog iets hoger door 1.13.697 neer te zetten, waarna Perez terugkeerde op de eerste positie met 1.13.587.

Vanaf dat moment waren het de Red Bull-rijders die de dienst bleven uitmaken op het krappe stratencircuit. Verstappen en Perez reden afwisselend nieuwe snelste rondetijden, terwijl Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc halverwege de sessie derde en vierde stonden in de tijdenlijst, op meer dan een halve seconde van het Red Bull-duo. Met name de Monegask toonde zich niet tevreden met de SF-23. “We moeten de auto veranderen, want ik moet liften bij het zwembad omdat ik daar geen controle heb over de wagen”, aldus Leclerc, wiens wagen bij het ingaan van het zwembadgedeelte tegen de grond kwam. Verstappen en Perez voerden de tijdenlijst aan met respectievelijk 1.12.776 en 1.12.849 toen het weer wat rustiger werd op de baan.

Met nog twintig te gaan nam de drukte op het circuit weer toe. De coureurs gingen massaal op nieuwe zachte banden naar buiten om nog een laatste run te oefenen voor de kwalificatie. Kevin Magnussen zorgde echter voor een gele vlag bij Sainte Devote door rechtdoor te schieten bij de eerste bocht. Nadat de Haas-coureur zijn wagen eindelijk had gekeerd en zijn weg had vervolgd, bleek er echter een probleem te zijn met de auto, waardoor hij zijn wagen bij Portiers aan de binnenkant moest stilzetten. De wedstrijdleiding stelde daarop een Virtual Safety Car in, zodat de Haas op een veilige manier kon worden geborgen. Nadat de neutralisatie was opgegeven, zorgde Lewis Hamilton voor nog meer hinder door bij het ingaan van Mirabeau de controle te verliezen over zijn Mercedes en in de muur te crashen. Met nog vijf minuten op de klok kwam de rode vlag tevoorschijn, waarna de sessie niet meer werd hervat.

Het rommelige einde van de training betekende dat veel coureurs niet toekwamen aan een laatste vliegende ronde. Verstappen en Perez bleven met eerdergenoemde tijden eerste en tweede in de tijdenlijst. Stroll had zich in de slotfase wel weten te verbeteren en besloot de sessie op 0.166 van snelste man Verstappen als derde. Sainz zakte zo naar P4, terwijl Leclerc zevende kwam te staan doordat Norris en Gasly naar de vijfde en zesde tijd opklommen. Hamilton, die voorafgaand aan zijn crash snelste was gegaan in de eerste sector, was achtste in de afsluitende training, terwijl Alonso niet verder kwam dan de veertiende tijd. Nyck de Vries was twintigste en laatste.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco begint om 16.00 uur.

Uitslag derde training Grand Prix van Monaco: