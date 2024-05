F1 Miami live: Volg de sprint kwalificatie

Hoewel Max Verstappen uiteindelijk bovenaan te vinden was na die training, kon de sessie voor hem zeker niet als vlekkeloos bestempeld worden. Op de zachte band moest hij meerdere ronden afbreken door verremmen en momenten van overstuur. Ondanks dat stuurde hij zijn RB20 wel naar de snelste tijd: 1.28.595. Veel sneller dan de concurrentie was hij niet, want Oscar Piastri, Carlos Sainz en George Russell bleven binnen twee tienden van een seconde van de Nederlander.

Het was voor meerdere coureurs een wat rommelige sessie. Het grootste slachtoffer was Charles Leclerc, die na een vroege spin in bocht 16 de verkeerde kant op keek en tevergeefs probeerde om zijn SF-24 weer de juiste kant op te sturen. Na een tijdje de weg te hebben geblokkeerd, moest hij toch de motor uitzetten en uitstappen. Zo kon de Monegask al vroeg vanuit de pitstraat toekijken hoe teamgenoot Sainz de enige was die data kon verzamelen voor Ferrari.

Ook voor Lando Norris was het nog geen geweldige sessie. De Brit klaagde vanaf de eerste meters al over een vreemd gevoel in het stuur, waarbij de bochten naar links prima te doen waren maar de bochten naar rechts een uitdaging waren. Dat bleek uiteindelijk een probleem te zijn met de stuurbekrachtiging, iets waar het team na VT1 aan zou werken. Bij McLaren hoopt men dit weekend een stap vooruit te zetten, want er is immers een stevig updatepakket meegenomen voor de MCL38. Daarbij moet wel opgemerkt dat alleen Norris de beschikking heeft over het gehele pakket terwijl Piastri voor nu genoegen moet nemen met de helft daarvan.

De sprint kwalificatie heeft in ieder geval genoeg ingrediënten om opnieuw een spektakelstuk te worden. In China zorgde de regen nog voor de nodige verrassingen, hier ligt een fout of verkeershinder in de tweede sector zomaar op de loer. In de sprint kwalificatie moeten de coureurs bovendien op de mediums rijden in SQ1 en SQ2, wat een extra verrassingselement met zich meebrengt. Bovendien zijn de sessies van kortere duur: SQ1, SQ2 en SQ3 duren respectievelijk 12, 10 en 8 minuten. Kortom, er valt geen tijd te verspillen.

Wie gaat er met de 'pole' voor de sprintrace vandoor? Om 22.30 uur Nederlandse tijd gaat de sprint kwalificatie op het Miami International Autodrome van start. Zonder onderbrekingen is de sessie dan om 23.14 uur afgelopen. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van alle actie op de baan en het laatste nieuws vanuit de paddock.