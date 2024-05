Verstappen verovert eerste startpositie voor F1-sprintrace in Miami

Nadat twee weken geleden in China de eerste sprintrace van het jaar werd verreden, staat dit weekend in Miami de tweede op het programma. Zodoende hadden de coureurs op vrijdag maar één vrije training om zich voor te bereiden, alvorens het tijd was om de startvolgorde te bepalen voor de negentien ronden tellende krachtmeting op zaterdag.

Charles Leclerc meldde zich als eerste op de baan voor SQ1, nadat hij eerder op de dag maar drie ronden had gereden in de vrije training als gevolg van een spin bij de zestiende bocht. De Monegask zou zich echter zonder al te veel problemen plaatsen voor het tweede kwalificatiesegment door de achtste tijd te rijden. Ook voor Max Verstappen, die het snelste was geweest in de training, was er geen vuiltje aan de lucht. Hij bracht in Q1 de vierde tijd op de klokken.

McLaren begon sterk aan de sprint kwalificatie. Lando Norris reed in SQ1 de snelste tijd, terwijl Oscar Piastri de tweede tijd liet noteren, ondanks een akkefietje met Valtteri Bottas, die in de eerste bocht bijna tegen de Australiër botste. Fernando Alonso had een momentje waarbij zijn rechter achterwiel tegen de muur tikte, maar was desondanks goed voor de derde tijd. Voor Pierre Gasly, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, thuisrijder Logan Sargeant en Alexander Albon zat de kwalificatie er na SQ1 op.

In SQ2 voerde Norris na de eerste runs de tijdenlijst aan met een 1.27.597, voor Sergio Pérez en Leclerc. Verstappen besloot slechts één snelle ronde aan het einde te doen en kwam daarbij tot een tijd van 1.28.001, waarmee hij zijn Red Bull andermaal op de vierde positie zette.

Mercedes kende een ronduit miserabele sprint kwalificatie. George Russell en Lewis Hamilton stonden kort voor het einde van SQ2 elfde en twaalfde en bleven tot afgrijzen van teambaas Toto Wolff op die plekken toen zij voor het laatst over de streep gingen. Russell kwam slechts dertien duizendsten tekort om door te gaan naar SQ3, terwijl Hamilton na een touché met de muur promotie naar de slotfase op vier honderdsten miste. Mercedes wordt bovendien nog onderzocht omdat de monteurs bij een bezoek van Hamilton aan de pits geen helm droegen, terwijl dit wel verplicht is tijdens de kwalificatie. Naast het Mercedes-duo konden ook Esteban Ocon, Kevin Magnussen en Yuki Tsunoda uitstappen na SQ2. Zij bleven steken op de dertiende, veertiende en vijftiende tijd.

Gedurende de eerste minuten van SQ3 bleef het stil op de baan rond het Hard Rock Stadium in Miami Gardens. Alle tien de coureurs kozen ervoor om aan het einde één vliegende ronde te doen. Pérez was de eerste van de toppers die over de streep kwam en noteerde een 1.27.876, waar Verstappen ondanks een moment van overstuur bij de chicane onderging met een 1.27.641. Tot zijn eigen verbazing was zijn ronde goed genoeg om zaterdag de sprintrace van pole-position te mogen starten.

Leclerc imponeerde door ondanks zijn korte training naar de tweede tijd te gaan met 1.27.749. Pérez zakte hierdoor naar de derde positie op de grid. Daniel Ricciardo zorgde intussen voor feest in de garage van het RB F1 Team door de vierde tijd op de klokken te brengen, terwijl Carlos Sainz de top-vijf in de sprint kwalificatie completeerde. Het McLaren-duo was in de slotfase nergens te bekennen op de soft. Piastri bleef steken op de zesde tijd en Norris kwam, ondanks de nodige nieuwe onderdelen op zijn auto dit weeekend, zelfs niet verder dan de negende tijd.

De sprintrace in Miami begint zaterdag om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Mercedes zakt door het ijs tijdens sprint kwalificatie in Miami

Bekijk: F1 Miami 2024: Mercedes valt uit, einde SQ2

Uitslag sprint kwalificatie F1 GP van Miami: