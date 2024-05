F1 Miami live: Volg de kwalificatie

Het is voor de teams en coureurs weer even schakelen. Na de sprintkwalificatie ging de focus naar de long run in de sprintrace terwijl nu weer alles op die ene snelle ronde aankomt in de kwalificatie. Nu is er echter weer vrije bandenkeuze in alle drie de segmenten en er is meer tijd om snelle ronden te noteren. Het eerste kwalificatiedeel duurt 18 minuten, Q2 zal 15 minuten duren terwijl de strijd om pole-position in Q3 in totaal 12 minuten duurt.

De teams hebben nu ook de mogelijkheid om de afstelling aan te passen op basis van wat zij hebben gezien in de sprintkwalificatie en sprintrace. Meerdere teams zullen gretig gebruik maken van die mogelijkheid, aangezien de sprintrace zwakheden heeft blootgelegd. Een van die teams is Mercedes. Daar is vastgesteld dat de W15 zo was afgesteld dat Lewis Hamilton en George Russell op de rechte stukken veel tijd verloren. Daardoor kon Hamilton niet zomaar voorbijgaan aan Kevin Magnussen, wat in de sprintrace een vermakelijk duel opleverde.

Ook voor Max Verstappen was niet alles naar wens, ook al won hij de sprintrace. "We hebben na die eerste training nog dingen aangepast, waarvan we dachten dat die beter zouden zijn voor de kwalificatie", legde Verstappen uit. "Maar die aanpassingen werken niet, dus we moeten zeker nog kijken wat we kunnen veranderen voor de reguliere kwalificatie." Vrijdag behaalde hij al de sprintpole, kan hij daar vandaag ook nog de reguliere pole-position aan vastplakken? Hij zou op die manier zijn polereeks uitbreiden naar zeven op rij, wat een nieuw persoonlijk record is en bovendien de eerste keer sinds 2015 zijn dat een coureur zeven poles op rij pakt. Bovendien is dat dan pas de zesde keer in F1-geschiedenis dat een coureur daarin slaagt. Het record staat op naam van Ayrton Senna met acht pole-positions.

In de sprintkwalificatie werd echter ook duidelijk dat het veld opnieuw dicht bij elkaar zit en dat een kleine fout al grote gevolgen kan hebben. Wie gaat er met de pole voor de Grand Prix van Miami vandoor? Om 22.00 uur Nederlandse tijd gaat de kwalificatie van start. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op en naast de baan.