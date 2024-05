Max Verstappen zet indrukwekkende polereeks voort in Miami

Het is de derde keer dat de Formule 1 een bezoek brengt aan Miami, maar de eerste maal dat er een sprintweekend wordt afgewerkt op het circuit rond het Hard Rock Stadium. Zodoende hebben de coureurs er al een kwalificatie en een race opzitten, alvorens zij even voor 22.00 uur Nederlandse tijd plaatsnamen in hun wagens voor de kwalificatie voor de Miami Grand Prix.

Met dank aan de voor 2024 gewijzigde opzet van het sprintweekend hadden de coureurs in de aanloop naar deze kwalificatie nog de mogelijkheid om veranderingen door te voeren aan de set-up van de auto, iets waar verschillende rijders dankbaar gebruik van zullen hebben gemaakt. Waaronder Max Verstappen, want ondanks dat hij vrijdag de pole pakte voor de sprint en de korte wedstrijd op zaterdag won, toonde hij zich nog altijd niet tevreden over de balans van zijn Red Bull-auto.

Vliegende start voor Verstappen in Q1

Verstappen wachtte in Q1 even met het rijden van zijn eerste vliegende ronde. Maar nadat hij eenmaal op de baan was gekomen, liet hij meteen de snelste tijd van dat moment noteren door rond te gaan in 1.28.023. Carlos Sainz en Lando Norris gingen daar even later onder met respectievelijk een 1.27.937 en een 1.28.017, waarna Sergio Pérez met 1.27.772 een nieuwe snelste tijd reed. Verstappen zakte zodoende naar P4, maar keerde aan het einde van de sessie terug bovenaan door een 1.27.689 op de klokken te brengen.

Wat verder naar achteren waren Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Nico Hülkenberg en Fernando Alonso maar net snel genoeg om door te gaan naar Q2. Valtteri Bottas eindigde met de zestiende tijd aan de verkeerde kant van de streep, terwijl de Floridase coureur Logan Sargeant zich als zeventiende kwalificeerde voor zijn thuisrace. Daniel Ricciardo imponeerde eerder op de dag met de vierde plek in de sprintrace, maar was slechts achttiende in de kwalificatie en start zondag achteraan doordat hij nog een gridstraf van drie plekken heeft staan. Kevin Magnussen en Zhou Guanyu waren eveneens klaar na Q1.

Verschillende banden in Q2

Aan het begin van Q2 was Verstappen samen met Pérez de enige die op gebruikte softs naar buiten kwam. De Nederlander klokte een 1.27.972, waarmee hij vijfde stond na de eerste runs. Voor hun tweede run grepen de Red Bull-coureurs wel naar een nieuwe set zachte banden. Verstappen kwam ditmaal tot een 1.27.566, waarmee hij achter Charles Leclerc tweede was in Q2.

Norris baarde opzien door tijdens deze sessie met de medium band de baan op te gaan. Hij liet daarop de zesde tijd noteren waarmee hij zich plaatste voor Q3. Hülkenberg deed het uitstekend door de tiende tijd te rijden, waarmee hij andermaal bij de laatste tien zat. Voor Aston Martin was Q2 het eindstation: Lance Stroll was een fractie langzamer dan Hülkenberg en elfde, Fernando Alonso bleef steken op de vijftiende tijd. Pierre Gasly, Esteban Ocon en Alexander Albon waren ook klaar.

Eerste run beslissend in Q3

Verstappen trapte het laatste deel van de kwalificatie af met een 1.27.241, waar Leclerc en Sainz niet aan kwamen. De Monegask bleef een tiende van de tijd van de Limburger verwijderd, de Spanjaard gaf twee tienden toe. Norris kwam andermaal met mediums het circuit op en sloot achter Piastri en Pérez aan op P6.

Aan het einde van de kwalificatie ging Verstappen paars in de eerste sector, maar hij verbeterde zich uiteindelijk niet. Dat laatste gold echter ook voor de Ferrari-coureurs, waardoor Verstappens zesde pole-position van het jaar - en zevende op rij - een feit was. Leclerc en Sainz moeten het zondag dus doen met de tweede en derde startplek. Pérez ging nog wel sneller en klom op naar de vierde positie, terwijl Norris en Piastri vijfde en zesde waren in de kwalificatie. In de Mercedes-garage kon er geen lachje vanaf bij teambaas Toto Wolff, nadat Russell en Hamilton zich naar de zevende en achtste startplek hadden gekwalificeerd. Hülkenberg en Tsunoda delen zondag de vijfde startrij op de grid.

De Grand Prix van Miami begint zondag om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie F1 GP van Miami: