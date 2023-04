F1 Live GP Australië: Volg de kwalificatie

Het Australische Grand Prix-weekend stelt vooralsnog nog niet teleur. Hoewel er in de trainingen normaal gesproken weinig gebeurt, was dat in Albert Park wel anders. In alle sessies schoten mensen van de baan, kwamen coureurs in aanraking met de muur en moesten de marshals met gele en zelfs rode vlaggen zwaaien. Als dit een voorbode is voor de kwalificatie, ga er dan maar goed voor zitten.

Max Verstappen heeft voorlopig de touwtjes stevig in handen. De Nederlander besloot de eerste en derde training als snelste, al zat Fernando Alonso hem in VT3 aardig op de hielen. Het gat tussen dat tweetal was maar 0.162 seconde. Esteban Ocon verraste vriend en vijand door in de laatste sessie de derde tijd te noteren. De Fransman bleef George Russell (P4) en Alpine-teamgenoot Pierre Gasly (P5) voor. Sergio Perez kwam niet verder dan de zesde stek in de tijdenlijst. De Mexicaan kende een dramatisch laatste trainingsuur. Hij stond door problemen lang binnen, schoot eenmaal op de baan veelvuldig door het grind en over het gras en mopperde over de balans. Wil de Red Bull-coureur kans maken op de pole-position, dan moet het echt nog een stap beter.

Dat geldt ook voor het rijderspaar van Ferrari, Lewis Hamilton en Lance Stroll. Carlos Sainz en Charles Leclerc klokten respectievelijk de zevende en dertiende tijd, terwijl Hamilton en Stroll voor P8 en P9 tekenden. Zhou Guanyu zat er goed bij met de tiende tijd, wat betekent dat dat viertal echt nog wel aan de bak moet om naar voren te geraken. Nyck de Vries kwam niet verder dan P19, maar moest eerder stoppen nadat een stuk van zijn motorkap afbrak. Daarnaast begon het aan het einde van VT3 ook nog te regenen. Gaat het hemelwater een belangrijk rol spelen in het bepalen van de startopstelling?

Alle antwoorden krijgen we vanaf 07.00 uur Nederlandse tijd, wanneer de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië van start gaat. Met het liveverslag van Motorsport.com mis je niets.