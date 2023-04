Rapportcijfers GP van Australië 2023

Banden: S (1 Ronden) H (7 Ronden) H (52 Ronden) S (1 Ronden) S (2 Ronden) S (4 Ronden) S (5 Ronden)

Valtteri Bottas was nagenoeg onzichtbaar in Australië en in tegenstelling tot zijn teamgenoot in negatieve zin. In de kwalificatie was de Fin al niet vooruit te branden en op zondag was dat niet anders. Profiteren van alle chaos deed hij wel, maar als je elfde wordt in een race waarin maar twaalf auto's de finish zien, dan loopt het niet heel lekker. In Jeddah ging het ook al niet van harte. Het moet een stap beter bij hem.

Motorsport.com rapportcijfer 3 Mijn cijfer - Lezer gemiddelde 4.00 (428 inzendingen)