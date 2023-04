F1 Live GP Australië: Volg de race

De kwalificatie in Melbourne was er eentje met twee gezichten voor Red Bull Racing. Enerzijds was er natuurlijk grote vreugde vanwege de pole-position van Max Verstappen, die zich voor de tweede keer dit seizoen van de beste startpositie verzekerde. Aan de andere kant van de garage stonden de gezichten op onweer, nadat Sergio Perez in zijn eerste ronde van de kwalificatie in de fout ging, in het grind belandde en zodoende geen tijd kon noteren. Het hele veld zit zodoende in de Red Bull-sandwich. De grote vraag is: hoe ver kan Sergio Perez naar voren komen vanaf de twintigste startpositie? En kan Max Verstappen optimaal profiteren door pole om te zetten in de winst?

Bij absentie van Perez aan het front is ook de vraag wie in de leegte stapt als belangrijkste uitdager van Verstappen. Op basis van de kwalificatie lijkt die rol weggelegd voor Mercedes, dat de moeizame seizoensstart te boven is gekomen en George Russell en Lewis Hamilton in de top-drie zag kwalificeren. Daarmee staan zij voor Fernando Alonso, de man die in Bahrein en Jeddah al mee mocht naar het podium. Bij Red Bull wordt voorzichtig gewezen naar de Aston Martin-coureur als belangrijkste uitdager, maar kan hij dat waarmaken? Is die eer weggelegd voor Mercedes, of weet Ferrari na een tegenvallende kwalificatie voor een verrassing te zorgen?

Nadat de verschillen tijdens de kwalificatie weer minimaal waren, lijkt de strijd in de middenmoot ook weer een spannende te worden. Zo wil Alexander Albon zijn uitstekende kwalificatie omzetten in een goede puntenfinish, maar hij gaat opgejaagd worden door de coureurs van Alpine en Haas F1. En hoe vergaat het AlphaTauri op zondag, nadat Yuki Tsunoda en Nyck de Vries op zaterdag het tweede deel van de kwalificatie haalden? Kan de Nederlander vanaf de vijftiende startpositie zijn eerste punten van het seizoen naar huis rijden?

Op deze vragen gaat vanaf 7.00 uur Nederlandse tijd een antwoord komen, want dan wordt het startsein gegeven voor de Grand Prix van Australië. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan middels updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten.