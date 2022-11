F1 Live GP Abu Dhabi 2022: Volg de kwalificatie

Na een teleurstellend weekend in Brazilië, heeft Red Bull Racing zijn sterke vorm weer teruggevonden. Max Verstappen was vrijdag in Abu Dhabi in de tweede training ijzersterk, terwijl teamgenoot Sergio Perez dit stokje in de afsluitende oefensessie overnam. Mercedes heeft het gat naar de Oostenrijkers met een tiende weten te dichten. Hebben zij nog iets in de tas of heeft het Duitse merk in VT3 al het achterste van de tong laten zien? Ferrari staat voor een grote opgave. Charles Leclerc klaagde in de derde training over de voorbanden en wat kleine problemen met de power unit. Zij moesten zes tienden laten op de mannen uit Milton Keynes. Weten zij Mercedes nog te matchen?

Verrassend genoeg nestelde Lando Norris zich met de McLaren op de vijfde stek en bleef daarmee onder meer Leclerc voor. Daniel Ricciardo reed knap de achtste tijd. Alpine, de directe concurrent van het Britse team bij de constructeurs, moest genoegen nemen met Esteban Ocon op P11 en Fernando Alonso daar een plek achter. McLaren moet zondag negentien punten meer scoren dan de heren van Alpine om P4 bij de constructeurs weer over te nemen. Een lastige opgave, maar niet onmogelijk. Alexander Albon zette zijn sterke vorm met een tiende tijd door. De FW44 lijkt uitstekend overweg te kunnen met de lange rechte stukken en trage bochten. Achter Red Bull en Mercedes is het echt een mix van verschillende auto's. Alles ligt daar nog open. Gaan we een verrassing in Q3 krijgen?

Voor Sebastian Vettel, Ricciardo, Mick Schumacher en Nicholas Latifi wordt het hun (voorlopig) laatste Formule 1-kwalificatie. Eerstgenoemde zet na zondag een punt achter zijn F1-loopbaan, terwijl de andere drie heren noodgedwongen vertrekken. Alonso gaat nog eenmaal alles geven voor Alpine, terwijl Pierre Gasly datzelfde doet voor AlphaTauri. De laatste kwalificatie van het Formule 1-seizoen start om 15.00 uur Nederlandse tijd. Motorsport.com houd je in onderstaande liveblog met alle video's en de laatste updates volledig op de hoogte van alle actie op het Yas Marina Circuit.