F1 Live GP Abu Dhabi 2022: Volg de race

De strijd om het wereldkampioenschap is al anderhalve maand geleden beslist: Max Verstappen prolongeerde op 9 oktober zijn wereldtitel in de Grand Prix van Japan. Toch is er nog genoeg om naar uit te kijken in de slotrace van het seizoen op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Het gevecht om de tweede plaats in het eindklassement is namelijk nog volop gaande: Charles Leclerc en Sergio Perez staan voor aanvang van de wedstrijd gelijk met 290 punten. Het is dus simpel: wie van deze twee coureurs vanmiddag de meeste punten pakt, eindigt achter Verstappen als runner-up. Als ze na afloop nog steeds in punten gelijk staan - als ze bijvoorbeeld allebei uitvallen - dan is Leclerc in het voordeel omdat hij één zege meer heeft dan Perez. Achter polesitter Verstappen staan Perez en Leclerc respectievelijk tweede en derde op de grid, dat kan dus spannend worden.

Carlos Sainz start in de andere Ferrari als vierde, voor Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (vijfde) en George Russell (zesde). Daarmee is meteen de link gelegd naar de strijd om de tweede plek bij de constructeurs, achter kampioen Red Bull. Ferrari verdedigt een voorsprong van negentien punten - 524 om 505 - en heeft de betere uitgangspositie op de grid. Mercedes is echter over het algemeen sterker in de lange runs dan in de korte. Ook dit kan dus nog interessant worden.

In het duel om de vierde positie bij de teams verdedigt Alpine eveneens een voorsprong van negentien punten op McLaren: 167 om 148. Alfa Romeo (55) en Aston Martin (50) strijden ondertussen om plek zes, Haas (37) en AlphaTauri (35) doen dat om rang acht. Er is dus meer dan voldoende om ons op te verheugen.

Wil je niets missen van de Grand Prix van Abu Dhabi? Met dit liveblog blijf je helemaal op de hoogte van het verloop van de race in de Verenigde Arabische Emiraten. De race op het Yas Marina Circuit start om 14.00 uur Nederlandse tijd.