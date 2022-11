F1 Live GP Abu Dhabi 2022: Volg de derde vrije training

Max Verstappen zat de eerste vrije training uit, maar dat leek hem later op de vrijdag weinig te deren. In de tweede oefensessie stond er geen maat op de Nederlander. De Red Bull-coureur toonde zijn spierballen en wist George Russell, die de tweede tijd klokte, met meer dan drie tienden achter zich te houden. Sergio Perez op plaats vijf in de tijdenlijst moest zelfs zeven tienden toegeven op de tijd van zijn teamgenoot. De RB18 van Red Bull Racing lijkt met name in de handen van Verstappen uitstekend om te gaan met de lange rechte stukken en trage bochten op het Yas Marina Circuit. Hebben Ferrari en Mercedes vrijdagavond nog wat gevonden of blijft Verstappen domineren in Abu Dhabi?

Voor Mercedes en Ferrari is het belangrijkste dat ze aan elkaar gewaagd zijn. Zij strijden in de slotrace van 2022 nog voor de tweede plek in het constructeurskampioenschap. Dit geldt ook voor Perez en Charles Leclerc bij de rijders. George Russell was aardig tevreden na de vrijdag, al was er bij Lewis Hamilton nog ruimte voor verbetering. Kunnen de mannen achter Verstappen in de derde training de puntjes op i zetten? De mannen van Alpine, die hoogstwaarschijnlijk dit weekend P4 bij de teams gaan veiligstellen, waren ook snel en zaten niet gek ver bij van Carlos Sainz (P6) vandaan. In het afgelopen jaar hebben zij zich ontwikkeld als leider van het middenveld. Daarachter was het verrassend genoeg Daniel Ricciardo, die in zijn slotrace bij McLaren (en waarschijnlijk in F1) de negende tijd klokte. Voor Valtteri Bottas en teamgenoot Lando Norris. Kan McLaren het Alpine dan tóch nog moeilijk maken?

In de derde vrije training leggen de coureurs de laatste hand aan hun afstelling voor de race, maar gaat de focus voornamelijk op de kwalificatie. Wie vindt de beste balans? Motorsport.com houd je live op de hoogte van alle actie in de afsluitende oefensessie met video's en de laatste updates vanaf het circuit.