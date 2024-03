F1 Jeddah live: Volg de eerste vrije training

De Grand Prix van Bahrein was de start van een nieuw seizoen in de Formule 1, al voelde het op een aantal vlakken niet heel anders dan in 2023. Max Verstappen was oppermachtig, won de eerste race én pakte nog het bonuspunt voor de snelste raceronde. Teamgenoot Sergio Pérez werd tweede, maar wel op aanzienlijke achterstand. Dusdanig dat Carlos Sainz in de slotfase nog even mocht dromen van de tweede plaats, maar ook weer uit die droom geholpen werd toen de finishvlag werd gezwaaid. De verschillen in het middenveld waren net als vorig jaar klein te noemen terwijl Alpine na de race wist dat het terug naar de tekentafel kon door de tegenvallende prestaties van de A524 in handen van Esteban Ocon en Pierre Gasly.

Iets wat na deze race bij veel teams en coureurs terug te horen was, was de opmerking dat Bahrain International Circuit niet geheel representatief is voor de onderlinge verhoudingen. Door het ruwe asfalt en de langzame bochten die het 5,412 kilometer lange circuit kent zijn die verhoudingen wat vertekend. Bij aankomst in Saudi-Arabië treffen de coureurs een heel ander soort circuit aan: het semi-stratencircuit van Jeddah. Op de 6,175 kilometer lange omloop worden hoge gemiddelde snelheden bereikt en met 27 bochten steekt deze ruim boven de andere circuits uit. Het is met name uitdagend door de vele snelle bochten, waarvan enkele door de muren langs de baan zo goed als blind zijn. Het leverde discussies op over de veiligheid, waar sindsdien ook aan gewerkt is.

Het is het tweede raceweekend van het seizoen, een kans voor de teams om de data van Bahrein in te zetten om tot de perfecte afstelling te komen voor de kwalificatie en de race op het Jeddah Corniche Circuit. Zullen de onderlinge verhoudingen inderdaad anders zijn, zoals na Bahrein beweerd werd? Opnieuw begint alle actie op de donderdag, dit vanwege de Ramadan die zondag begint. Daardoor moest ook de race in Bahrein een dag naar voren geschoven worden. Om 14.30 uur Nederlandse tijd - het is dan 16.30 uur in Jeddah - gaat de eerste vrije training van start in Saudi-Arabië. Mis niks van de actie met het onderstaande liveblog van Motorsport.com.