Een week na de seizoensopener in Bahrein is de Formule 1 in Saudi-Arabië voor de tweede ronde van het wereldkampioenschap 2024. Hoewel de coureurs graag zouden zien dat de focus weer op de baanactie komt te liggen, ging het woensdag tijdens de mediadag vooral over de aanhoudende onrust bij Red Bull Racing, een mogelijke overstap van Max Verstappen naar het F1-team van Mercedes en het onderzoek dat is ingesteld naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Kort voor de start van de eerste training in Jeddah was er nog een nieuwe ontwikkeling in de zaak Christian Horner: de vrouwelijke medewerkster die de Brit beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag is door Red Bull op non-actief gesteld.

Terwijl men in het mediacentrum van het Jeddah Corniche Circuit nog volop bezig was met dit nieuws, ging het licht aan het einde van de pits op groen voor de eerste oefensessie. Lewis Hamilton klokte op de harde band een 1.32.590, waar achtereenvolgens Charles Leclerc en Sergio Pérez onder gingen na een run op dezelfde compound te hebben gedaan. Lando Norris stond even bovenaan na op mediums 1.31.804 te hebben gereden. Maar vervolgens nam Alonso over met een 1.30.961 op het harde rubber, waarna onder aanvoering van Russell de rondetijden verder omlaag gingen. Na een klein half uur stond de Mercedes-rijder op de eerste positie met 1.30.554. Verstappen bivakkeerde na een 1.30.913 op de harde band op de tweede stek. Dat het Jeddah Corniche Circuit een baan is die opperste concentratie vereist, bleek uit een momentje van Lance Stroll, die met zijn linkervoorwiel de muur toucheerde en daarna naar de pits moest.

De training was bijna halverwege toen de eerste coureurs met de zachte band op de baan verschenen. Norris pakte weer zijn momentje door een 1.30.424 te rijden. Verstappen meldde zich daarna voor het eerst bovenaan in de tijdentabel met een 1.30.014, waar Russell vervolgens met drie duizendsten onder ging. Kort nadat Verstappen over de boordradio had gemeld dat zijn motor zich wat vreemd gedroeg, bracht de drievoudig wereldkampioen 1.29.659 op de klokken, wat de snelste tijd uit de training zou blijven.

Fernando Alonso kende een goed begin van het weekend met een 1.29.845, waarmee hij de tweede tijd reed in de eerste training. Pérez tekende met een 1.29.868 voor de derde tijd, terwijl Russell de laatste was met een tijd onder de 1.30 door rond te gaan 1.29.939. Leclerc deed even dienst als straatveger: hij pikte tijdens zijn snelle ronde op de soft twee plastic zakken op. “Dit is net Mario Kart”, grapte de Monegask, die niettemin de vijfde tijd neerzette met 1.30.030. Carlos Sainz, die afgelopen zaterdag nog derde was in de seizoensouverture, was met de andere Ferrari goed voor de zesde tijd. Norris en Hamilton waren uiteindelijk zevende en achtste, terwijl Stroll na zijn moment met de muur nog de negende tijd reed. Alexander Albon kende een bemoedigende start van het weekend door zijn Williams naar de tiende tijd te brengen.

Net als vorige week in Bahrein zijn de omstandigheden tijdens de eerste training niet representatief voor die in de kwalificatie en race, die beide na zonsondergang plaatsvinden. De condities in de tweede oefensessie zullen dat wel zijn, doordat deze dezelfde starttijd heeft als de kwalificatie en race. De tweede training voor de Grand Prix van Saudi-Arabië begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Max Verstappen in actie op het Jeddah Corniche Circuit

Uitslag eerste training F1 GP van Saudi-Arabië: