F1 Jeddah live: Volg de derde vrije training

De Formule 1 is weer terug in Saudi-Arabië en op donderdag ging de actie weer van start - dit vanwege de Ramadan die zondag begint waardoor de race op zaterdag plaatsvindt. In de eerste vrije training was het nog Max Verstappen die bovenaan de tijdenlijst stond, gevolgd door Fernando Alonso en Sergio Pérez. Het was echter nog geen sessie waar veel waarde aan gehecht kon worden, aangezien deze nog bij daglicht verreden werd. Daarom ging er veel focus naar de tweede vrije training, die net als de kwalificatie en de race om 20.00 uur lokale tijd begint.

Wie dan naar de uitslag van die representatievere VT2 kijkt, zal toch met wat lichte verbazing zien dat Alonso met Aston Martin het snelste was. De Spanjaard reed op de zachte band, de C4-compound, een rondetijd van 1.28.827. Hij liet daarmee George Russell en Verstappen achter zich. Net als in Bahrein zat het veld dicht bij elkaar, dusdanig dat de top-veertien binnen een seconde van elkaar stond. Zo zijn alle ingrediënten voor opnieuw een vermakelijke en spannende kwalificatie aanwezig.

Richting het einde van VT2 was er echter ook weer tijd voor de long runs en juist die zullen de teams grondig analyseren. Alonso was misschien wel de snelste over één ronde, maar zijn stint op de mediums was iets minder indrukwekkend te noemen. Er was een duidelijk verval te zien na enkele ronden, iets wat bij Red Bull minder het geval was. Pérez was over zijn stint wat sneller dan de Spanjaard, al schommelde het bij hem wel van de ene op de andere ronde. Verstappens long run zal de concurrentie wat minder hoop bieden. Hij was aanzienlijk sneller en constanter dan Pérez.

De derde en laatste vrije training begint om 14.30 uur Nederlandse tijd. Zodoende is het net als de VT3 van Bahrein een minder relevante sessie en zullen de teams normaliter iets minder happig zijn om veel ronden te rijden. Het is voor de teams wel de laatste kans om de afstelling te wijzigen voordat de kwalificatie begint. Mis niks van de derde vrije training met het onderstaande liveblog van Motorsport.com.