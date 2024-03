Het grote nieuws in de aanloop naar de derde training was dat Carlos Sainz dit weekend niet meer in actie komt vanwege een blindedarmontsteking. De Spanjaard wordt vervangen door Oliver Bearman, een van de drie reservecoureurs van Ferrari. De 18-jarige Brit, die in Jeddah was voor de tweede ronde in het F2-kampioenschap, maakt op zaterdag dus zijn racedebuut in de Formule 1, waarmee hij de eerste coureur wordt die bij de Scuderia in de koningsklasse debuteert sinds Arturo Merzario tijdens het seizoen 1972 instapte voor de Britse Grand Prix.

Om zo goed mogelijk vertrouwd te raken met de Ferrari SF-24 voor zijn eerste F1-kwalificatie, meldde Bearman zich aan het begin van de derde training al snel op de baan. Lewis Hamilton deed al vroeg een run op de zachte band en voerde de tijdenlijst zodoende aan in de openingsfase. Mercedes-teamgenoot George Russell volgde zijn voorbeeld en nam met 1.29.862 de eerste plek van hem over. Kort daarop ging het Red Bull-duo echter naar buiten op de zachte band. Sergio Pérez ging rond in 1.29.562, waar Max Verstappen initieel twee tienden van verwijderd bleef.

De training was bijna halverwege toen Charles Leclerc zijn Ferrari bovenaan in de tijdentabel zette. De Monegask kwam op de medium compound tot 1.29.206, waarmee hij drie tienden sneller was dan Pérez op de soft was gegaan. Verstappen zette daarna nog eens aan op de zachte band. De drievoudig wereldkampioen kwam dit keer over de streep in 1.28.893, die hem naar P1 deed klimmen. De Nederlander vergrootte zijn voorsprong op de rest vervolgens naar bijna acht tienden door rond te gaan in 1.28.412. “Ik heb iets geraakt bij bocht 10”, deelde Verstappen bij terugkeer in de pits mee. “Misschien dat het een plastic flesje of iets dergelijks was, maar ik raakte iets met mijn rechterwiel.” Donderdag vergeleek Leclerc het stratencircuit aan de Rode Zee al met Mario Kart, toen hij in één ronde tijd twee plastic zakken oppikte.

Met nog zeventien minuten op de klok was er een rode vlag vanwege een crash van Zhou Guanyu. De Sauber-coureur verloor de controle over zijn auto bij de zevende bocht, belandde in een spin en kwam met een behoorlijke klap in de kunststof blokken tot stilstand. “Het spijt me, ik verloor de auto. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik ben in orde”, deelde de Chinees mee, alvorens zichzelf uit de cockpit te hijsen. De auto liep flinke schade op bij de crash en het is de vraag of de C44 op tijd gerepareerd zal zijn voor de kwalificatie.

Vijf minuten voor het einde werd de baan weer vrijgegeven. Negen coureurs hadden nog niet op de zachte band gereden op het moment dat de rode vlag werd uitgehangen, waaronder Bearman, waarmee het een drukke slotfase beloofde te worden. Ondanks dat er wel paarse sectortijden werden gereden, bleef de eerdere rondetijd van Verstappen staan. Leclerc verbeterde zich naar 1.28.608 en besloot de training daarmee als tweede, Pérez bracht de andere Red Bull naar een 1.28.906, waarmee hij op P3 plaatsnam. Russell en Lando Norris waren beiden een fractie langzamer dan de Mexicaan en stonden bij het uithangen van de vlag vierde en vijfde in de tijdenlijst, terwijl nieuweling Bearman een respectabele tiende tijd reed. Logan Sargeant eindigde de training zonder tijd. De Amerikaan raakte vroeg in de sessie met zijn linkervoorwiel de muur bij de snelle Bocht 22, waarbij de ophanging van zijn Williams beschadigd raakte.

De kwalificatie voor de F1-race in Jeddah begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Video: De crash van Guanyu Zhou tijdens VT3 in Jeddah

Uitslag derde training F1 GP van Saudi-Arabië: