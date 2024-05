F1 Imola live: Volg de eerste vrije training

De race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari wordt ongetwijfeld beladen. Het is immers precies dertig jaar geleden dat tijdens de GP van San Marino Roland Ratzenberger en Ayrton Senna op Imola om het leven kwamen en ook dit jaar zal dat worden herdacht.

Imola herdenkt Ayrton Senna

Natuurlijk is het dit weekend verder business as usual. Waar twee jaar geleden – bij de vorige editie – nog het sprintraceformat werd gehanteerd, krijgen we dit weekend een 'regulier' Grand Prix-weekend voorgeschoteld. Twee vrije trainingen op vrijdag dus, een derde sessie en de kwalificatie op zaterdag en zondag de race, die voluit de Formula 1 MSC Cruises Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna 2024 heet.

Het laatste optreden in Imola werd een daverend succes voor Max Verstappen. Hij plaatste zich op pole voor de sprintrace, won die race ook en pakte vervolgens op zondag zijn tweede F1 Grand Slam, met pole position, snelste ronde, overwinning en alle ronden aan de leiding. Het betekende destijds de definitieve ommekeer nadat hij het seizoen met twee uitvalbeurten (in Saudi-Arabië en Australië) was begonnen.

Wat tovert Ferrari uit de hoge hoed?

Verstappen is ook komend weekend weer de grote favoriet, maar het is vooral interessant om te zien wat de concurrentie in huis heeft. Was de overwinning van McLaren-coureur Lando Norris in Miami eenmalig of heeft het team uit Woking definitief de stap gezet en een concurrerende auto afgeleverd? En wat te zeggen van Ferrari. Het team was in Miami juist minder sterk dan verwacht, maar wachtte nog op enkele gerichte updates die dit weekend op en aan de SF-24 geschroefd zullen worden. De updates waren de afgelopen dagen al te zien tijdens twee filmdagen op Fiorano en moeten Carlos Sainz en Charles Leclerc net dat beetje extra geven om het Red Bull (en McLaren) moeilijk te maken.

Waar de race vorig jaar vanwege het noodweer en hevige overstromingen niet door kon gaan, wordt dit weekend beter weer verwacht. Ja, er viel in de afgelopen dagen flink wat regen in de regio en ook voor komende zondag staan wat spetters op het programma, maar deze eerste dag van het raceweekend is het vooral droog en zo'n 25 graden.

Het circuit is de afgelopen tijd flink onder handen genomen. Om de problemen met de track limits te tackelen is een aantal uitloopstroken onder handen genomen. Onder andere bij het uitkomen van Piratella is het asfalt vervangen door grindbakken en dat geldt ook voor de buitenkanten van Acque Minerali en Variante Alta. Fouten hier worden keihard afgestraft.

Zachtste compounds

Pirelli heeft met de C3 (hard), C4 (medium) en C5 (soft) voor het eerst de zachtste drie compounds meegenomen naar Imola. Op papier volstaat slechts één pitstop op dit veel gebruikte circuit, maar met de zachte compounds zijn meerdere pitstopstrategieën mogelijk, vooral omdat op Imola het tijdverlies in de pitstraat hoog is. Daarbij is er een grote kans op een neutralisatie en dat maakte de race buitengewoon onvoorspelbaar en interessant.

Mis niets van de actie via onderstaand liveblog van Motorsport.com. De eerste vrije training gaat om 13.30 uur Nederlandse tijd van start.