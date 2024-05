Weerbericht F1 Imola: Grotendeels droog, kans op bui tijdens race

Momenteel regent het stevig in Noord-Italië, maar vanaf vrijdag wordt het droog en verbetert het weerbeeld behoorlijk. Zowel vrijdag als zaterdag, tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie, is het zonnig en droog bij zo'n 25 graden. Zondag, tijdens de race, is een enkele bui mogelijk en wordt het met 23 tot 25 graden iets minder warm.

Deze woensdag en donderdag geldt code oranje in de regio van Bologna vanwege stevige regen- en onweersbuien. Net ten noorden, in Venetië en Lombardije, is zelfs sprake van code rood wegens hevige regenval. Het weerbeeld verbetert dus echter aanzienlijk vanaf vrijdag.

Zonnig en warm, mogelijk een bui tijdens de race

De zon krijgt tijdens zowel de vrije trainingen als de kwalificatie veel ruimte. Zowel vrijdag als zaterdag stijgt de temperatuur naar een aangename 25 graden. Ook de wind zal geen spelbreker zijn, want de oostenwind is over het algemeen matig van kracht. Het weercijfer in Emilia-Romagna krijgt deze dagen daarom ook een 10.

Tijdens de race op zondag is de kans op een bui in de regio een stuk groter, maar de vraag is nog wel of het tot buien komt tijdens de race. Een groot gedeelte van de dag lijkt vooralsnog zo goed als droog te verlopen met zonnige perioden. Desondanks is de kans op een bui op zondag momenteel zo’n 80 procent. Een natte dag of kletsnatte race wordt het zeker niet. De temperatuur komt bij een zwakke oostenwind met maximaal 23 tot 25 graden wel een fractie lager uit.

Al met al is het dus heerlijk weer om de coureurs aan te moedigen. De toeschouwers doen er goed aan om zonnebrandcrème op te doen, want de zon schijnt 's middags met UV-Index 7 of 8. Dit betekent dat een onbeschermde huid al binnen 10-25 minuten kan verbranden.