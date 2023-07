F1 Hongarije live: Volg de race

Op basis van de derde vrije training beloofde de kwalificatie op de Hungaroring al spektakel op te leveren, en dat werd ook geleverd. Al in de eerste kwalificatiesessie was het George Russell die de grootste negatieve uitschieter van de dag werd. De Mercedes-coureur kon op de harde band - die dankzij het bandenexperiment verplicht was voor Q1 - geen goede rondetijd zetten en bereikte Q2 niet eens. De polesitter van 2022 moet zodoende van de achttiende plaats komen, waardoor het een flinke uitdaging wordt om voor de punten te gaan. In Q2 was het vervolgens Carlos Sainz die met zijn Ferrari SF-23 op de mediumband slechts twee duizendsten van een seconde tekortkwam voor een plaats in Q3. De Spanjaard moet van de elfde startplek beginnen.

In diezelfde Q2 werd duidelijk dat er een grote verrassing zou komen in de vorm van Alfa Romeo. Zowel Zhou Guanyu als Valtteri Bottas haalde Q3. In die sessie zouden zij geen genoegen nemen met de laatste twee plaatsen. Zhou was de positieve uitschieter met de vijfde tijd, waarmee hij zelfs de Ferrari van Charles Leclerc achter zich liet. De Monegask gaf na de kwalificatie toe dat hij dacht dat zijn team een fout had gemaakt in de simulaties, toen Alfa Romeo werd aangewezen als mogelijke uitschieter. Bottas sloot achter de Ferrari aan en start vanaf P7.

De tweede startrij voor de 70 ronden tellende Grand Prix van Hongarije kleurt oranje: Oscar Piastri was nipt langzamer dan Lando Norris, maar net als op Silverstone hebben zij goed zicht op een podiumplaats. Voor de zege moeten ze afrekenen met twee titanen: Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Red Bull-coureur had de voorlopige pole in handen, maar verbeterde niet in zijn laatste ronde. Hamilton greep die kans om met slechts drie duizendsten van een seconde zijn eerste F1-pole sinds de Grand Prix van Saudi-Arabië van 2021 te pakken, de 104e pole van zijn carrière. Kan de zevenvoudig wereldkampioen daar vandaag ook zijn 104e zege van maken? Of kan Verstappen toch voor de zevende zege op rij gaan en langzaamaan richting het record van Sebastian Vettel, die in 2013 negen races op rij won, kruipen? Waartoe is Daniel Ricciardo bij zijn F1-terugkeer in staat? En: kunnen de Alfa Romeo's hun indrukwekkende snelheid vandaag volhouden, of krijgen ze het toch moeilijk tegen teams als Aston Martin en Alpine?

Om 15.00 uur gaat de Grand Prix van Hongarije van start en zullen deze vragen beantwoord worden. Met het onderstaande liveblog mis je niets van de actie dankzij updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten.