Rapportcijfers GP van Hongarije 2023

Banden: M (8 Ronden) H (26 Ronden) H (38 Ronden)

Bij de start maakte Albon weinig terrein goed ondanks de chaos in bocht 1, want Tsunoda passeerde hem. Magnussen en Russell profiteerden van een foutje in de chicane, maar daarna liet hij opnieuw een goede indruk achter. In vrije lucht was de race pace goed, waardoor hij terrein kon goedmaken door vroeg te stoppen. Hield zijn harde banden in de lange laatste stint goed in leven om Bottas zo achter zich te houden.

Motorsport.com rapportcijfer 8 Mijn cijfer - Lezer gemiddelde 7.56 (253 inzendingen)