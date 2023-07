Verstappen schrijft F1-historie met twaalfde Red Bull-zege op rij

De kwalificatie in Hongarije werd volgens een alternatief format afgewerkt, waarbij in Q1 de harde band gebruikt moest worden, in Q2 de medium compound en in Q3 de soft. Het experiment leverde een interessante kwalificatie op, met enkele positieve en negatieve uitschieters. Zo legde McLaren beslag op de volledige tweede startrij, na een derde tijd van Lando Norris en vierde tijd van Oscar Piastri, en slaagde Zhou Guanyu erin om zijn Alfa Romeo op de vijfde startplek te zetten. George Russell bleef ondertussen steken op de achttiende tijd en Carlos Sainz kende met de elfde tijd eveneens een tegenvallende kwalificatie. En ook helemaal vooraan op de grid was er een verrassing: Lewis Hamilton ging op de valreep drie duizendsten sneller dan Max Verstappen en pakte zo zijn eerste pole-position sinds de Grand Prix van Saudi-Arabië van 2021.

Met meerdere coureurs op een startplek waar zij normaal gesproken niet staan, beloofde de Grand Prix van Hongarije op voorhand een enerverende te worden. Bovendien gingen de teams iets minder goed voorbereid de race in dan anders, doordat het aantal setjes droogweerbanden voor het weekend om duurzaamheidsredenen was teruggebracht van dertien naar elf. Dat laatste betekende dat er in de vrije trainingen minder gereden kon worden en de strategische meesterbreinen bij de teams minder data hadden om de tactiek voor de race op zondag uit te stippelen.

Vertrouwd beeld

Het duurde niet lang of de voorkant van het veld bood weer een vertrouwd beeld. Verstappen kende namelijk een goede start vanaf de tweede plek en dook meteen bij de eerste bocht aan de binnenkant van Hamilton voor de leiding in de race. De Brit werd bij de eerste bocht iets wijd gedwongen, wat Piastri de kans gaf om in de kielzog van Verstappen naar de tweede plek op te rukken, waarna Hamilton twee bochten later ook nog een positie verloor aan Norris.

Zhou Guanyu had een ronduit belabberde start vanaf de vijfde plek en zorgde voor de nodige drama bij de eerste bocht door tegen de achterkant van Daniel Ricciardo aan te tikken. De Chinees zette hiermee een ongelukkige kettingreactie in gang, want de Australiër, die Nyck de Vries voor de rest van het seizoen vervangt, botste op zijn beurt tegen de achterzijde van Esteban Ocon, die als gevolg daarvan tegen Alpine-teamgenoot Pierre Gasly aanschoof. Beide coureurs van de Franse formatie liepen terminale schade op en moesten hun wagens in de pits uitzetten.

Na de eerste bocht was het Verstappen die de wedstrijd dicteerde. De Nederlander trok in de openingsfase meteen een gat, terwijl teamgenoot Sergio Perez, die zich als negende had gekwalificeerd en na de start achtste was komen te liggen, de druk begon op te voeren bij Fernando Alonso. De Aston Martin-coureur wist een eerste reeks aanvallen nog af te slaan, maar in de achtste ronde leek de Spanjaard zijn verweer te staken en was Perez er alsnog langs.

Video: De Grand Prix van Hongarije kende een tumultueuze opening

Perez in de aanval

De warme omstandigheden in Hongarije - de baantemperatuur bedroeg bijna vijftig graden - noopten de coureurs om meerdere pitstops te maken tijdens de race. Na acht ronden meldden de eerste coureurs zich al bij hun teams voor andere banden. Hamilton, die na de start dus vierde lag achter Verstappen, Piastri en Norris, was in ronde 17 de eerste uit de voorhoede die de pits besloot op te zoeken. Norris stopte een ronde later, waarna nog een ronde later Piastri zijn beurt was. Laatstgenoemde keerde achter Norris terug op het circuit, waarmee de Brit een plek had gewonnen ten opzichte van zijn McLaren-collega. Na 23 ronden kwam Verstappen als een van de laatsten naar de pits. Zijn voorsprong op de nummer twee - de nog niet gestopte Perez - bedroeg op dat moment bijna 23 seconden, wat meer dan voldoende was om aan de leiding van de race te blijven.

Perez kwam een ronde later naar binnen en wisselde van de harde naar de medium band, terwijl de andere coureurs aan de voorkant van het veld van de medium naar de harde compound waren overgestapt. De coureur uit Guadalajara kwam vóór Charles Leclerc, die een langzame pitstop kende doordat een van de wheel guns dienst weigerde, op de zevende positie terug in de wedstrijd. Perez maakte vervolgens optimaal gebruik van zijn medium band door Carlos Sainz in te halen voor de zesde plaats en George Russell te passeren voor de vijfde plek, alvorens de Brit als allerlaatste naar de pits kwam. De Mexicaan zette daarna koers richting de achterkant van Hamilton.

In ronde 42 opende de Perez de aanval op Hamilton. Hij probeerde de Mercedes-coureur bij de tweede bocht buitenom kon passeren, maar die gooide de deur dicht. Kort daarna besloot Red Bull om Perez in navolging van Piastri, die vanaf de derde plek naar binnen was gekomen, naar de pits te halen. De RB19 werd in 1,9 seconde van nieuwe banden voorzien, waarna Perez aan de staart van de McLaren-rijder de pits verliet. Norris kwam een paar ronden later de pits binnen en keerde met een veilige buffer voor Piastri en Perez terug de baan op. Perez had met Piastri dus een nieuw doelwit gekregen. In ronde 47 zette hij zijn Red Bull naast de McLaren bij het naderen van de eerste bocht, waarna het tweetal even zij aan zij reed. Piastri weigerde zijn plek op te geven maar moest bij het uitkomen van de tweede bocht het gras op, waarmee de vierde plaats voor Perez was.

Comfortabele zege

Doordat Hamilton vervolgens binnen kwam voor zijn tweede pitstop, schoven Norris, Perez en Piastri op naar respectievelijk de tweede, derde en vierde positie. Hamilton, die zich gedurende de race herhaaldelijk beklaagde over een gebrek aan snelheid in zijn Mercedes, vervolgde zijn weg als vijfde. In ronde 52 dook Verstappen voor de tweede keer naar binnen. Aangezien hij een voorsprong van 33 seconden genoot op Norris, hoefde hij ook ditmaal de leiding niet af te staan. Na zijn pitstop had hij nog een buffer van twaalf seconden over op de McLaren-coureur.

Norris leek even alle zeilen bij te moeten zetten om de tweede plek te behouden, aangezien Perez met rasse schreden dichterbij kwam. Maar met nog enkele ronden te gaan bleef het verschil op vier seconden steken, waarmee zijn tweede plek dus geen gevaar meer liep. Nee, het waren in de slotfase de Mercedes-coureurs die nog terrein goed maakten, doordat zij ineens een beter tempo aan de dag legden. Hamilton slaagde erin om Piastri te verschalken voor de vierde plek, waarna Russell Sainz voorbij ging voor de zevende plaats. Hamilton leek aan het einde van de race zelfs nog even op weg naar Perez, maar die pakte uiteindelijk anderhalve seconde voor de Mercedes als derde de vlag. Piastri moest dus genoegen nemen met de vijfde plek, terwijl Russell nog opschoof naar de zesde plek, doordat Leclerc vijf strafseconden aan de broek had gekregen voor te snel rijden in de pits. De Monegask werd zodoende zevende, voor Carlos Sainz, Fernando Alonso en Lance Stroll, die de resterende punten pakten op de Hungaroring.

“Everything OK? Just checking in”, vroeg race-engineer Gianpiero Lambiase negen ronden voor het einde aan Verstappen. “Yeah, all good,” luidde het antwoord van de tweevoudig wereldkampioen, die een gecontroleerde zege boekte in Hongarije. Het is zijn zevende overwinning op rij en de twaalfde opeenvolgende overwinning voor Red Bull, waarmee het record van McLaren uit 1988 na 35 jaar uit de boeken is gereden. In het kampioenschap staat Verstappen nu op 281 punten, waarmee hij maar liefst 110 punten meer heeft dan de nummer twee, Perez.

Over een week is de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps, de laatste race voordat de Formule 1 aan een welverdiende zomerstop begint.

Video: Max Verstappen wint de Grand Prix van Hongarije

Uitslag F1 Grand Prix van Hongarije: