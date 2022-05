F1 GP Spanje 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

Dit weekend staat de zesde ronde van het seizoen op het programma. De koningsklasse heeft de luxe in Miami achter zich gelaten en is afgereisd naar Spanje. Het wordt voor veel F1-teams een belangrijk weekend in hun jacht naar meer performance, waarbij er het meeste naar Ferrari en Mercedes wordt gekeken. Eerstgenoemde zag Red Bull - dat in Imola met upgrades kwam - langszij komen, maar wil dolgraag weer het leidende team worden. Het grootste nieuws kwam uiteraard eerder deze week. Nyck de Vries gaat zijn debuut maken tijdens een officieel F1-weekend. De Nederlandse coureur neemt het stuurtje over van Williams-coureur Alexander Albon en heeft een druk programma af te werken. Kan de regerend Formule E-kampioen indruk maken op Jost Capito en de zijnen?

Bij Mercedes is het zaak om porpoising te boven te komen. Volgens het Duitse merk liet de W13 in Amerika met name op vrijdag al een glimp van de potentie zien, maar het team hield dit niet vast. Het wordt een cruciaal weekend voor de Zilverpijlen. Aston Martin trok donderdag de auto uit de vrachtwagen en dat kon op veel aandacht rekenen. De AMR22 heeft een ware metamorfose ondergaan en lijkt sterk op de RB18. Zo zijn de sidepods bijna identiek aan die van de Oostenrijkers. Dat dat team niet vies is van kopiëren bleek wel in 2020. Toen trok de renstal ten strijde met een auto die verdacht veel op de Mercedes van het seizoen daarvoor leek. Reglementair was het toegestaan en het leverde Racing Point (de voorloper van Aston Martin) zelfs een overwinning op. Kan het team van Sebastian Vettel en Lance Stroll een grote stap maken?

De eerste antwoorden worden gegeven tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Spanje, die om 14.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de eerste vrije training.