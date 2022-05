Latifi moest lachen om gerucht dat De Vries hem zou vervangen

Een week geleden meldde een Canadese journalist op Twitter dat er aan het Formule 1-avontuur van Nicholas Latifi bij Williams een einde was gekomen. Volgens de verslaggever van The Star kon de Britse renstal maar beter over een goedgevulde bankrekening beschikken omdat er een forse schadeclaim zou volgen. Ook deelde hij mee dat Nyck de Vries de coureur uit Montreal zou opvolgen en dat hij niet verwachtte dat de Nederlander het beter zou gaan doen in ‘dat varken van een auto’. De journalist kwam later op de dag op zijn woorden terug. “Correctie: Latifi gaat voorlopig door als Williams-coureur. De informatie die ik eerder vandaag ontving was niet correct.”

“Toen ik het las, moest ik er een beetje om lachen”, reageert Latifi, die bezig is aan zijn derde seizoen bij Williams, tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Spanje, tegenover onder andere Motorsport.com. “Hier is duidelijk helemaal geen sprake van. Ik ben er nog steeds.”

“Er gaan altijd geruchten rond, dat zit in de aard van deze sport”, bagatelliseert Latifi het bericht dat zijn zitje bij Williams onzeker zou zijn. “Maar het was zeker een verrassing om dit te zien van laten we zeggen een bekende journalist, terwijl er niet een basis was voor dat verhaal. Ik moest er eerlijk gezegd een beetje om lachen.”

Eerder deze week werd wel bekend dat Nyck de Vries in Spanje de eerste vrije training zal rijden voor Williams. Latifi zegt dat het vrijdagoptreden van de regerend Formule E-kampioen geen invloed heeft op hem. “Voor mij en mijn werk verandert er niet veel. Maar ik denk dat het voor het team wel prettig kan zijn om de mening van iemand anders over de auto te horen. Nyck heeft al wat tijd in de simulator doorgebracht om zich voor te bereiden en kan enigszins de vergelijking maken met de Mercedes van vorig jaar, waarmee hij heeft getest, hoewel dat natuurlijk een totaal andere wagen was. Met zijn ervaring en kennis kan zijn mening over de auto erg nuttig zijn voor het team. Maar voor mijzelf en voor hoe ik mijn vrije training uitvoer, verandert er niet echt wat, als het gaat om mijn voorbereiding op het raceweekend.”