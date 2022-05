Verstappen over vrijdagtraining De Vries: “Hele mooie kans voor hem”

Vanaf dit jaar moeten alle teams in de Formule 1 verplicht twee vrije trainingen aan een jonge coureur geven, zodat talent meer kans krijgt om ervaring op te doen op het hoogste niveau. In dat kader heeft Williams besloten om Nyck de Vries te laten rijden tijdens de eerste vrije training in Spanje. Max Verstappen, die goed bevriend is met de Fries, spreekt van een mooie kans.

“Vandaag is een hele mooie kans voor hem”, zegt Verstappen tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje tegen onder andere Motorsport.com. Volgens de regerend wereldkampioen moet er ook weer niet te veel waarde worden gehecht aan het vrijdagoptreden van de coureur uit Sneek: “Het is een vrije training. Er valt niet echt veel te winnen. Je moet gewoon je werk doen met het team, waarvan ik zeker weet dat hij daar in zal slagen.”

“Hij moet er gewoon van genieten en dan zien we in de toekomst wel wat er gaat gebeuren als het gaat om kansen”, vervolgt de Red Bull-coureur over de mogelijkheden voor De Vries om een racezitje in de Formule 1 te bemachtigen. “Wie weet wat er nog gaat komen voor hem. Ik wens hem natuurlijk het allerbeste toe als het gaat om een mogelijke Formule 1-kans. Maar als het daar niet van komt, doet hij het nog altijd geweldig in de Formule E. Het is lastig om hier nu meer over te zeggen, maar ik hoop dat hij erg veel plezier heeft vandaag.”

Albon ziet waarde van vrije training De Vries

Alexander Albon moet zogezegd zijn auto aan De Vries afstaan tijdens de vrije training. Daarmee heeft de Thai een uur minder om zich voor te bereiden, maar de Thai is positief over wat de Nederlander kan bijdragen. “Nyck heeft erg veel ervaring dankzij zijn werk voor Mercedes“, zegt Albon. “Hij rijdt in hun simulator en heeft voor ze getest. Dat laatste was dan misschien met de vorige generatie auto’s, maar hij heeft niettemin de ervaring van het werken met een ander team. Die kennis neemt hij mee naar ons team en daarmee brengt hij iets totaal anders dan ik met mijn verleden bij Red Bull en Nicholas met zijn meerdere seizoenen bij Williams.”

Gevraagd in hoeverre De Vries iets gedaan kan krijgen in een sessie die maar een uur duurt, antwoordt Albon: “Het zal er vooral om draaien dat hij op snelheid komt en niet zozeer dat hij met compleet nieuwe inzichten gaat komen. Maar hij heeft natuurlijk wel een programma dat hij zal afwerken en dat zal ons dit weekend performance opleveren, als hij een paar dingen ziet die ons kunnen helpen om de auto dichter bij de optimale afstelling te brengen voor de kwalificatie en race.”

Albon heeft De Vries hoog zitten als coureur. “Hij is altijd een snelle rijder geweest”, meent de Williams-rijder, die in 2016 teamgenoot was van De Vries in de GP3. “Ik race al tegen hem sinds mijn dertiende, dus ik ken hem al geruime tijd. Met name in de karting was hij degene die in de gaten gehouden moest worden, samen met Lando Norris. Hij verdient absoluut op zijn minst een sessie in een Formule 1-auto.”

Ook Norris heeft een hoge pet op van De Vries. “Hij is een extreem goede rijder. Sinds dag één in de karting eigenlijk al. Hij won alles wat er te winnen viel tot de overstap naar de auto’s”, vertelt de McLaren-racer. “Hij is een harde rijder, maar hij kan ook heel erg snel zijn. We hebben een paar goede gevechten met elkaar gehad in de Formule 2. Als hij ooit een kans krijgt in de Formule 1 racen, zouden we daar weer verder mee kunnen gaan.”