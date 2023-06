F1 Canada live: Volg de kwalificatie

De derde vrije training werd 18.30 uur Nederlandse tijd in de regen afgetrapt. Doordat de regen niet verdween, bleef het hele uur de baan zeiknat. Max Verstappen was uiteindelijk de snelste man. Hij liet Charles Leclerc met bijna drie tienden verschil achter zich. Fernando Alonso moest meer dan een tel toegeven op de regerend wereldkampioen. Verstappen lijkt na een tegenvallende vrijdag de vorm weer te hebben gevonden. Kan de Nederlander zijn sterke optreden doortrekken in de kwalificatie? Wat gaat de regen doen en wie gaan het de Red Bull-coureur lastig maken?

Carlos Sainz was verantwoordelijk voor de enige rode vlag van de sessie. De Spanjaard raakte kort voor het insturen van de eerste bocht de witte verflijn en spinde hard de baanafzetting in. De Ferrari was voor en achter beschadigd. Het is voor de Ferrari-coureur te hopen dat de auto op tijd klaar is voor de kwalificatie. Daarnaast moest de Madrileen zich ook melden bij de wedstrijdleiding doordat hij Alexander Albon tweemaal in de weg zat. Uiteindelijk besloot Sainz VT3 als vijfde, achter de Haas van Kevin Magnussen. De Deen klokte knap de vierde tijd. Hij was slechts twee tienden trager dan Alonso.

Nyck de Vries was goed voor de zestiende tijd. Hij hield onder meer Red Bull-coureur Sergio Perez achter zich. Toch was Yuki Tsunoda, ondanks twee spins, indrukwekkend met een achtste tijd. Is de AlphaTauri in staat om een plekje in Q3 te bemachtigen? En wat kan Valtteri Bottas? Het mag gezegd worden dat de Fin er het hele weekend al goed bijstaat. In de afsluitende sessie was hij goed voor de negende tijd, een positie voor Lewis Hamilton. Met George Russell op P15 was het voor Mercedes een training om snel te vergeten.

Om 22.00 uur springt het licht aan het einde van de pitlane op groen voor het eerste deel van de kwalificatie. Wie stroomt door naar Q3 en wie pakt uiteindelijk de pole-position? Mis niets van alle actie met het liveverslag van Motorsport.com.