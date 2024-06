F1 Canada live: Volg de eerste vrije training

Het Europese deel van de Formule 1-kalender is in Imola afgetrapt, maar na die race en de Grand Prix van Monaco keert het circus weer even terug naar Noord-Amerika. Daar wacht de coureurs een vergelijkbare uitdaging als in Monte Carlo dankzij het snelle maar krappe Circuit Gilles Villeneuve. Het 4,361 kilometer lange circuit telt veertien bochten: zes naar links, acht naar rechts. Het circuit is voorzien van een nieuwe laag asfalt en de kerbstones zijn vervangen, wat voor de teams en bandenleverancier Pirelli wel wat vraagtekens zal opleveren. Die moeten vandaag in de eerste en tweede vrije training beantwoord worden.

De Grand Prix van Canada staat vaak garant voor spektakel. Wie herinnert zich de Grand Prix van 2011 niet? Jenson Button won ondanks vele tegenslagen de race op een opdrogende baan na een fout van Sebastian Vettel in de laatste ronde. Met de huidige weersvoorspellingen zou het zomaar kunnen dat het dit jaar net zo'n spektakelstuk wordt, want het gehele weekend worden er verspreide buien verwacht. Zoals in China al te zien was, kan de regen voor verrassende resultaten zorgen. Wel hebben de teams hier weer alle tijd om zich voor te bereiden op de kwalificatie en Grand Prix, want er is geen sprintrace.

Op basis van de afgelopen races ligt het opnieuw helemaal open wie van de topteams hier de boventoon zal voeren. Red Bull Racing hoopt hier terug te slaan na een mislukte Grand Prix van Monaco, al hebben Max Verstappen en adviseur Helmut Marko de verwachtingen voor dit weekend getemperd, mede door de vergelijkbare kenmerken als het stratencircuit van Monaco. Ondertussen zal Ferrari met een heel goed gevoel zijn afgereisd naar Montréal. Charles Leclerc was de duidelijke favoriet in Monaco en maakte die verwachtingen waar, kan de Monegask er nu meteen twee op rij maken? Aan de andere kant heeft McLaren juist een luxeprobleem: de updates van Miami blijken nog meer grip te bieden in langzame bochten dan verwacht. In Monaco resulteerde dat al in een P2 en P4 voor Oscar Piastri en Lando Norris, kunnen zij hier nog een stapje extra zetten? En wat kan Mercedes, dat ook veelbelovende snelheid liet zien in Monaco?

Op die vragen zullen in de eerste vrije training al wat antwoorden komen. Deze training begint om 19.30 uur Nederlandse tijd, het is dan 13.30 uur in Quebec. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van alle actie op de baan en de laatste ontwikkelingen vanuit de paddock.