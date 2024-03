F1 Bahrein live: Volg de eerste vrije training

De Formule 1 is in februari ontwaakt uit de winterslaap. Eerst onthulden de teams hun bolides voor het nieuwe seizoen, waarna de creaties vorige week uitgebreid werden getest tijdens de driedaagse wintertest in Bahrein. Daar wordt dit weekend ook de eerste Grand Prix van 2024 verreden en dat gebeurt op zaterdag. Dat is het gevolg van het naar voren halen van de GP van Saudi-Arabië van volgende week, waar men wegens de start van de ramadan ook op zaterdag racet. Het houdt ook in dat de eerste F1-trainingen van de Grand Prix van Bahrein al op donderdag worden verreden.

Ondanks de testdagen is er nog geen helder beeld van de precieze krachtsverhoudingen bij de start van het nieuwe F1-seizoen. Ferrari ging tijdens de test met de snelste tijden aan de haal, maar deed dat op de C4-compound die dit weekend niet gebruikt wordt tijdens de openingsrace. Red Bull Racing reed helemaal niet op de zachtere rubbersamenstellingen en maakte intussen indruk met de racesimulaties. De regerend constructeurskampioen wordt door menigeen aangewezen als de grote favoriet in Bahrein, maar kan het team dat ook waarmaken? En leidt dat er ook toe dat Max Verstappen op ideale wijze begint aan het verdedigen van zijn wereldtitel?

De pikorde achter Red Bull en Ferrari lijkt nog onduidelijker te zijn. McLaren kende geen ideale test met enkele problemen en relatief weinig afgelegde ronden, terwijl Mercedes juist went aan de W15. Daarmee is het Duitse fabrieksteam een andere weg ingeslagen dan de afgelopen twee seizoenen. Beide teams lijken weinig voor elkaar onder te doen. Het grote vraagteken is Aston Martin. Kan de renstal van Fernando Alonso en Lance Stroll zich ook in het gevecht mengen? Wat kan het voormalige AlphaTauri in de eerste training onder de naam RB F1 Team? En welk team ontpopt zich tot de hekkensluiter?

Deze vragen worden donderdag vanaf 12.30 uur Nederlandse tijd beantwoord tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten.