Ricciardo verrast met snelste tijd in eerste F1-training van 2024

Het Formule 1-seizoen 2024 is los. Nadat de teams vorige week drie dagen de tijd kregen om hun nieuwe auto’s te testen, werd donderdag aan het eerste raceweekend van het jaar begonnen. De eerste vrije training had aanvankelijk veel weg van een testdag. Toen om 12.30 uur Nederlandse tijd het licht aan het einde van de pitstraat op groen ging, kwamen namelijk de nodige auto’s met aero rakes de baan op om data over de luchtstromen te verzamelen.

Al snel verschenen de eerste tijden op de klokken en het duurde eveneens niet lang alvorens er een Red Bull bovenaan stond. Sergio Pérez kwam aan het begin van de training tot een 1.35.093, waarmee hij op dat moment snelste was. Lewis Hamilton en Carlos Sainz stonden daarna even op de eerste positie in de tijdenlijst, maar na een kleine tien minuten meldde ook Max Verstappen zich op de baan. De eerste tijd van de regerend wereldkampioen was een 1.33.900, waarmee hij linea reacta naar P1 ging. Ondanks de vlotte start toonde Verstappen zich allesbehalve tevreden. “We zitten er mijlenver vanaf”, luidde zijn eerste feedback over de Red Bull RB20.

Enkele minuten later stuurde George Russell de nieuwe Mercedes naar een nieuwe snelste tijd door rond te gaan in 1.33.749. Maar lang prijkte de naam van de Brit niet bovenaan. Verstappen kwam kort na Russell namelijk in 1.33.535 over de streep. De Limburger was echter nog steeds niet te spreken over hoe zijn auto functioneerde. “De downshifts en upshifts zijn nog steeds slecht”, klaagde hij. “De auto is letterlijk aan het springen.”

Na 24 minuten was Oscar Piastri de eerste die op de soft band naar buiten ging, nadat daarvoor iedereen op de medium compound had gereden. De Australiër zette zichzelf bovenaan met een 1.33.113, waarna Lando Norris de eerste stek van zijn teamgenoot overnam door de 5,4 kilometer lange baan in 1.32.901 te ronden. Het RB F1 Team, zoals AlphaTauri nu heet, maakte tijdens de testdagen al een sterke indruk en liet tijdens de eerste training ook weer van zich zien. Daniel Ricciardo bracht zijn VCARB 01 naar een 1.32.869, waarmee hij een fractie rapper was dan Norris in de McLaren.

De meeste anderen deden nog een run op de medium band, waaronder Verstappen. Nog altijd was hij niet content over zijn auto. Race-engineer Gianpiero Lambiase kwam daarop met suggesties om de situatie te verbeteren. “Maar wat gaat dat nou uithalen?”, was de reactie van Verstappen.

Doordat de teams de focus inmiddels naar long runs hadden verlegd en het gros van het veld geen gebruik maakte van de soft band, bleef de tijd van Ricciardo tot het einde toe staan. Norris en Piastri stonden bij het uithangen van de vlag tweede en derde. Tsunoda zat er met de andere auto van het RB F1 Team eveneens goed bij door de vierde tijd te rijden en maar zeven honderdsten langzamer te zijn dan Piastri.

Alonso was vijfde en de snelste coureur op medium banden. De Aston Martin-rijder was met 1.33.193 nipt sneller dan Verstappen, die met zijn 1.32.38 op de zesde positie eindigde in de tijdenlijst. Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas maakten de top-tien in de eerste oefensessie compleet, terwijl de onderste plekken in de tijdentabel voor de coureurs van Alpine en Haas waren. Zoals gewoonlijk moeten de tijden in de eerste training in Bahrein met een korrel zand worden genomen. De kwalificatie en race vinden namelijk later op de dag en daarmee ook in andere condities plaats.

Om 16.00 uur Nederlandse tijd begint de tweede vrije training voor de Grand Prix van Bahrein.

