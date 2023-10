F1 Austin live: Volg de eerste vrije training

De Formule 1 verruilt het zanderige decor van Qatar voor het hobbelige Circuit of the Americas in Austin. Veel gelijkenissen zijn er niet, behalve dan dat de hitte dit weekend opnieuw een rol gaat spelen. Omdat de race hier in de middag wordt verreden, zullen de coureurs weer met buitentemperaturen van richting de 40 graden moeten omgaan. Net als in Qatar staat de druk er op vrijdag meteen al op bij de teams, aangezien er weer een sprintrace plaatsvindt dit weekend. Daardoor volgt na de eerste vrije training direct al de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, wat betekent dat de teams het beste moeten maken van deze ene training van zestig minuten.

Na deze training mag er immers weinig aangepast worden aan de afstelling van de auto, waardoor deze direct goed moet zijn voor de kwalificatie, sprint shootout, sprintrace en Grand Prix. Hoewel er geen kampioenschappen meer op het spel staan, zullen teams als Mercedes, Ferrari, Aston Martin en McLaren erop gebrand zijn om hier goed te presteren. Bij Red Bull is men al zeker van beide titels, al zal daar de focus niet verslappen om het dominante seizoen op zo goed mogelijke wijze af te sluiten.

Het Circuit of the Americas viel de afgelopen twee jaar ten prooi aan Max Verstappen, die verwacht dat de coureurs dit weekend opnieuw een zware race wacht vanwege de voorspelde temperaturen. Daarnaast biedt het sprintformat de nodige uitdaging. "Daardoor kan het weer behoorlijk hectisch voor ons worden, want we hebben maar één sessie om te proberen de optimale balans in de auto te vinden", aldus de drievoudig wereldkampioen. Dit weekend is hij in een iets andere RB19 te vinden, aangezien Red Bull een speciale kleurstelling heeft meegenomen voor de race in Texas.

Datzelfde geldt ook voor Haas F1. Het Amerikaanse team staat dit weekend in de schijnwerpers en verschijnt daarom ook met een aangepaste livery. Voor dat team is VT1 een belangrijke sessie, aangezien zij met een groots updatepakket zijn gekomen met de focus op het seizoen 2024. Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg krijgen slechts één uur om te bevestigen of de updates een hoopvolle stap vooruit bieden, of dat ze zich toch wat zorgen moeten maken voor volgend jaar.