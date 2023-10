Red Bull onthult eenmalige, door fan ontworpen F1-livery Austin

Fans van Red Bull kregen via het platform 'The Paddock' de kans om hun stem uit te brengen voor de speciale kleurstelling voor Austin. In juli kregen de fans de keuze tussen twee door fans ontworpen livery's: de 'Lone Star Bull' en 'The Lasso Bull'. De Lone Star Bull stelde vooral de bekende 'stars and stripes' centraal, terwijl de andere optie juist meer gericht was op het Texaanse gevoel. Uiteindelijk hebben de fans dus massaal gestemd op de 'Lone Star Bull', waardoor deze kleurstelling dit weekend te bewonderen is op het Circuit of the Americas.

"Het is spannend om deze unieke, door fans gedreven competitie tot leven te zien komen, te zien samenvallen met de groei van de Formule 1 en onze fans in de Verenigde Staten en om onze wereldwijde fanschare in het team en de garage te verwelkomen om hun sporen achter te laten en de livery te ontwerpen waarmee we racen", zegt teambaas Christian Horner. "De auto ziet er ongelofelijk uit door het verwerken van de Texaanse kleuren en cultuur. Het gebeurt niet dagelijks dat we een eenmalige livery naar buiten brengen, dus het is nog specialer dat deze is ontworpen door onze fans."

Voor de ontwerper van deze livery is dat goed nieuws. Niet alleen is deze creatie straks zichtbaar voor miljoenen kijkers, ook mag de winnaar deze persoonlijk van dichtbij bewonderen. Red Bull belooft de winnaar van deze 'Make Your Mark'-wedstrijd namelijk een volledig verzorgde reis, inclusief een bezoek aan de garage in de eerste vrije training - tevens de laatste van het weekend vanwege het sprintformat in Austin.

Red Bull Racing lanceerde begin dit jaar een competitie voor de trouwe fans van het team. Zij mochten de endplates van de achtervleugel, de sidepods, de zijkanten van het chassis en de endplates van de voorvleugels voorzien van een eigen design en deze opsturen naar Red Bull. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez gaf de fans voor drie races de kans: Miami, Austin en Las Vegas. Voor Miami was er een duidelijke favoriet, gekozen door een panel van vier juryleden, waaronder teambaas Christian Horner. Voor de race in Austin kregen de fans dus de keuze uit twee verschillende kleurstellingen. Onlangs liet het Oostenrijkse team haar fans al stemmen op de livery voor Las Vegas. Bij die competitie kregen ze de keuze uit maar liefst tien verschillende ontwerpen.

Red Bull is niet het enige team dat in Austin met een aangepaste kleurstelling verschijnt. Het Amerikaanse Haas F1 heeft namelijk ook besloten om meer stil te staan bij haar roots en heeft zodoende de bekende stars and stripes toegevoegd aan de zijkanten van de bolides van Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg.