Max Verstappen snelste tijdens enige F1-training in Austin

De beide wereldtitels zijn vergeven, maar er zijn nog vijf races te rijden in 2023, te beginnen met de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Voor het eerst wordt op de Texaanse omloop een sprintrace gehouden, waardoor er op vrijdag maar één vrije training op het programma staat alvorens de coureurs zich kwalificeren voor de race op zondag.

De oefensessie in Austin markeerde de terugkeer van Daniel Ricciardo, die twee maanden geleden bij een crash op Circuit Zandvoort geblesseerd raakte aan zijn linkerhand. Dat de Australiër in Austin weer achter het stuur zit bij AlphaTauri, betekent tevens dat de invalbeurt van Liam Lawson er na vijf races op zit. De Nieuw-Zeelander, die twee punten voor het team uit Faenza scoorde door negende te worden in de Grand Prix van Singapore, is dit weekend weer als reservecoureur aanwezig.

Kort nadat de training in gang was geschoten, meldde Max Verstappen zich bovenaan in de tijdenlijst door op de harde band snelste van iedereen te gaan. De baan verbeterde echter snel naarmate er meer rubber werd neergelegd. Nadat George Russell en Nico Hülkenberg de tijdentabel even hadden aangevoerd, kwam Verstappen tot een nieuwe snelste tijd met 1.37.687. De Nederlander haalde daar vervolgens nog twee tienden vanaf door rond te gaan in 1.37.498, alvorens zij zich weer in de pits te meldde.

Lewis Hamilton liet zich daarna zien door op dezelfde compound als Verstappen maar 0.044 seconde langzamer te gaan en zo de tweede stek in de tijdenlijst op te eisen. Even later nam hij de eerste positie over van de Red Bull-coureur door een 1.37.394 op de klokken te brengen. Bij Aston Martin, dat net als AlphaTauri en Haas een groot pakket aan updates heeft meegenomen naar Austin, waren er ondertussen problemen. “We hebben een probleem linksvoor”, kreeg Lance Stroll over de boordradio door. “Gebruik de remmen niet tenzij het echt nodig is.” De Canadees zette zijn AMR23 na vijf ronden in de pits om daarna niet terug te keren op het asfalt omdat er de nodige onderdelen gewisseld moesten worden. Ook werd er bezorgd naar de linkervoorkant van Fernando Alonso gekeken. De Spanjaard zou echter wel weer in actie komen.

De training was halverwege toen Oscar Piastri een angstig moment beleefde. Bij het uitkomen van de negende bocht maakte zijn McLaren ineens een stap opzij, waarna hij door de grindbak denderde en ternauwernood kon voorkomen dat hij in de bandenstapels eindigde. Teamgenoot Lando Norris reed een paar minuten later op de medium band een 1.37.256, waarmee hij voor een nieuwe snelste tijd tekende.

In het laatste kwartier ging een groot aantal rijders echter nog op de soft band naar buiten om zich voor te bereiden op de kwalificatie. Alexander Albon bracht zijn Williams, die voor het weekend in Austin van een Amerikaans getinte livery is voorzien, naar een 1.36.535, die hem naar P1 bracht. Zeven minuten voor het einde zette Verstappen aan op de zachte compound. De drievoudig wereldkampioen ging paars in alle sectoren met een 1.35.912 als eindresultaat. Die tijd bleef tot het einde staan, waarmee Verstappen kan terugkijken op een goed begin van het sprintweekend, al klaagde hij in de laatste minuten van de sessie wel over een zitje dat aan de voorkant erg warm werd.

Charles Leclerc ging in de slotfase snelste van iedereen in de eerste sector, maar haalde daarna zijn voet van het gaspedaal. Daarvoor had de Monegask een 1.36.068, laten noteren, waarmee hij de training als tweede afsloot. Lewis Hamilton liet de derde tijd noteren met 1.36.193. Sergio Perez, wiens positie bij Red Bull Racing andermaal onder druk lijkt te staan, kwam tot de vierde tijd. Kevin Magnussen kende een veelbelovend begin voor het Amerikaanse Haas F1 Team door de vijfde tijd te rijden. McLaren-rijders Norris en Piastri stonden aan het einde van de oefensessie respectievelijk vijftiende en negentiende, maar behoorden tot een groepje rijders dat geen gebruik maakte van de zachte band.

De kwalificatie voor de Grand Prix in Austin begint om 23.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Max Verstappen noteert snelste tijd tijdens training in Austin

Uitslag vrije training 2023 F1 Grand Prix van de Verenigde Staten: