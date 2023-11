F1 Abu Dhabi live: Volg de tweede training

Onder het zonlicht werd de eerste vrije training op het Yas Marina Circuit afgelegd, waarbij verschillende teams van de laatste kans gebruikmaakten om te voldoen aan het reglement door een rookie een sessie te laten afwerken. George Russell sloot de sessie af met de snelste tijd, waarmee hij een goede start maakte aan een belangrijk weekend. Alle ogen zijn namelijk gericht op de strijd om P2 in het constructeurskampioenschap. Mercedes heeft een voorsprong van slechts vier punten en de kans is, gezien de vorm, zeer aanwezig dat Ferrari daar dit weekend overheen gaat. Lewis Hamilton was één van de gelukkigen die vandaag iets later zijn bed uit mocht komen. Hij stond zijn auto af aan Frederik Vesti, die de twaalfde tijd neerzette.

Concurrent Ferrari zit in een lekker ritme en scoorde de laatste vier GP-weekenden minstens net zo veel punten als Mercedes. Toch moest Carlos Sainz voorlopig genoegen nemen met een zevende plaats in de eerste vrije training. Ook de Spanjaard werd in de pitbox vergezeld door een rookie. Robert Shwartzman was slechts 27 duizendsten langzamer dan zijn ervaren collega.

Ook Max Verstappen stapt tijdens de tweede vrije training in voor zijn eerste meters. Hij en teamgenoot Sergio Perez hadden hun bolides afgestaan aan Formule E-kampioen Jake Dennis en Formule 2-coureur Isack Hadjar. Naast het vinden van de juiste afstelling zullen de Red Bull-coureurs zich tijdens de tweede vrije training tegelijkertijd bezig moeten houden met data verzamelen voor de longruns.

Wil jij niets missen van alle actie tijdens de tweede training voor de Grand Prix van Abu Dhabi? Volg deze sessie dan bij Motorsport.com via het onderstaand liveblog. Je wordt op de hoogte gehouden door onze journalisten ter plaatse over de laatste nieuwtjes en als kers op de taart krijg je ook nog beelden van Viaplay te zien. VT2 start om 14.00 uur Nederlandse tijd.