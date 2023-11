De eerste training voor de Grand Prix van Abu Dhabi is bepaald niet de meest representatieve sessie van het Formule 1-seizoen 2023 geweest. De sessie is nog bij daglicht en dus hogere temperaturen verreden dan de omstandigheden waar coureurs tijdens de kwalificatie en race mee te maken krijgen. Het mag dan ook geen verrassing heten dat veel teams de eerste training hebben aangegrepen om aan de rookieregels te voldoen, die voorschrijven dat teams twee oefensessies per jaar aan een rookie moeten geven. Red Bull Racing besloot zelfs in één klap aan die verplichting te voldoen door Max Verstappen en Sergio Perez allebei aan de kant te houden. Jake Dennis en Isack Hadjar mochten de honneurs waarnemen en konden op lof van Christian Horner rekenen. "Ze hebben het programma heel goed afgewerkt. Maar als ze een auto hadden platgereden, dan hadden we hen natuurlijk ook nooit meer gevraagd!"

Zware impact Sainz zorgt voor langdurige onderbreking

De Red Bull-auto's waren nog altijd intact, waardoor onder meer Verstappen in de tweede training alsnog aan zijn raceweekend kon beginnen. De wereldkampioen was meteen op het asfalt te vinden en begon op mediums met 1.26.453 in zijn eerste vliegende ronde. George Russell, die in tegenstelling tot de meeste mannen in de bovenste helft van het kampioenschap wel de eerste training had afgewerkt, dook er een halve seconde onder. De Britse Mercedes-coureur zag Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen tijdens de inleidende beschietingen aansluiten als tweede en derde.

De eerste debatten zouden na een kleine negen minuten echter abrupt onderbroken worden door een crash van Carlos Sainz in bocht 3. Op die plek was het uitbottomen van de auto's al eerder te zien geweest, waarna Sainz de controle over zijn Ferrari op hoge snelheid verloor. "Ik had ineens een enorm moment door vuile lucht van de auto voor me en door een hobbel." Het leverde de Spanjaard na het zeer frustrerende Las Vegas-weekend, waarin hij een onrechtvaardige gridstraf incasseerde, wederom een valse start op. Sainz bleek na de impact met de TecPro barriers in orde, maar dat viel niet te zeggen van zijn SF-23. Het bleek einde oefening voor Sainz en leverde door reparatiewerkzaamheden aan de baanafzetting een onderbreking van maar liefst 26 minuten op.

Video: De crash van Carlos Sainz in Abu Dhabi in beeld

Nieuwe rode vlag door Hülkenberg, Leclerc zet Ferrari op P1

Voor de overige coureurs betekende het natuurlijk dat er kostbare rijtijd verloren is gegaan, met enkel nog 25 minuten op de klok toen het licht aan het eind van de pitstraat weer op groen ging. Het leidde tot een file aan het einde van de pitstraat, waarover Verstappen via de boordradio liet weten: "Mag die Williams zomaar vooraan invoegen? Ik stond al langer te wachten en de monteurs hebben hem gewoon naar voren geschoven." Op het moment dat Verstappen hem alsnog in zag voegen, vervolgde de wereldkampioen: "Nou, geef dat maar door!" Veel verschil zou het echter niet maken, aangezien de pret wederom van korte duur was. Nico Hülkenberg verloor de macht over het stuur bij het uitkomen van bocht 1 - een vrij ongewone plek om te crashen - waarna hij achterwaarts de vangrails raakte. Het heeft andermaal een rode vlag en dus oponthoud opgeleverd.

Nadat de Haas was geruimd konden de overgebleven achttien mannen zich opmaken voor nog zestien minuten baanactie onder het kunstlicht. Bij de hervatting wilde Verstappen er wederom rap werk van maken. Hij haalde beide Mercedes-coureurs en Pierre Gasly in bij het uitkomen van de pitstraat, waarover hij liet weten: "Ik word hier geblokkeerd!" De geringe tijd leidde tot uiteenlopende run plans, waarbij Verstappen de mediums koos, maar enkele collega's meteen naar de softs grepen voor een kwalificatiesimulatie. Charles Leclerc koos voor de laatstgenoemde aanpak en wist daarmee de eerste stek over te nemen met een 1.24.809. Ook Lando Norris koos voor de rode sloffen, waarmee hij op slechts 0.043 seconde van Leclerc als tweede zou aansluiten.

Verstappen hield in eerste instantie nog vast aan mediums, maar liet op die compound over zijn RB19 weten: "De auto springt in de laatste sector weer in het rond als een kangoeroe." Het sluit naadloos aan bij wat Verstappen al langer één van de mindere punten van de Red Bull-auto noemt: het aanvallen van de kerbstones, met name in langzame bochten. In de absolute slotfase zou Verstappen er alsnog een setje softs aan geven voor een kwalificatiesimulatie. De Limburger kreeg bij het verlaten van de pitstraat pas veel te laat te horen dat Oscar Piastri eraan kwam, maar kon daarna alsnog zijn vliegende ronde starten. De wereldkampioen klokte een paarse derde sector, maar bleef steken op P3 achter Leclerc en Norris. Perez leek iets rapper onderweg, maar maakte een foutje in de laatste sector. Het betekende dat Leclerc zijn naam bij het zwart-wit geblokt nog altijd bovenaan de tijdenlijst zag staan, ook al omdat beide Red Bull-coureurs tijdens hun tweede run op soft niet aan zijn tijd kwamen. Ferrari sluit dus andermaal een vrijdag aan kop af, voor Norris, Verstappen en de Alfa Romeo van Valtteri Bottas die zeer knap voor de vierde tijd tekende.

Video: Schuiver van Nico Hülkenberg tijdens tweede training in beeld

Volledige uitslag: Tweede training Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi