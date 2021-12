Rosberg X Racing wint kampioenschap door vierde plek in Jurassic X-Prix

Met een vierde plek in de laatste race in Dorset kwam het team van Rosberg op 155 punten uit, een gelijk aantal als dat het team van Hamilton bij elkaar had gereden. Dankzij de overwinningen in Saudi-Arabië, Senegal en Sardinië hield Rosberg X Racing de titel bij X44 vandaan. Het team van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 wist geen enkele race te winnen dit seizoen.

Dankzij het winnen van de meeste stemmen mocht X44 een startplek kiezen. Sebastien Loeb en Cristina Gutierrez kozen voor de middelste startplek, naast RXR die een baan naar links stond. Voorafgaand het laatste weekend was er een nieuwe regel ingesteld, waarbij de vrouwelijke coureur de laatste race moest starten. Gutierrez gebruikte haar 545 pk sterke hyperdrive boost om bij de start een voorsprong te nemen in de eerste bocht, terwijl RXR-coureur Molly Taylor een trage eerste stint had. Voor laatstgenoemde was het behalen van de vierde plek genoeg om de titel veilig te stellen.

Ondertussen had JBXE-coureur Mikaela Ahlin-Kottulinsky een bliksemstart in de auto van Jenson Button. Zij begonnen aan de meest rechterkant van de grid, maar verdrongen meteen Andretty United naar de derde plek. Ahlin-Kottulinksy zette de achtervolging in op Taylor en gebruikte de vier seconden durende hyperdrive boost om naast de auto van Rosberg X Racing te komen en uiteindelijk de tweede stek over te nemen.

Terwijl Gutierrez een voorsprong van 6,4 seconden creëerde in de X44-auto, zakte RXR verder terug toen Catie Munnings Taylor inhaalde. Acciona Sainz-coureur Laia Sanz kon de titel het team van Rosberg de titel ontnemen, maar een spin van Sanz nam die druk weg. Gutierrez gaf de auto naar twee ronden over aan Loeb en had 3,3 seconden voorsprong opgebouwd. Loeb wist dit op te bouwen naar 4,4 seconden op het team van JBXE en greep uiteindelijk de zege in Dorset.

Met die overwinning en de vijf bonuspunten voor het noteren van de snelste ronde, kwam het totaal uit op 155 punten. Echter werd drievoudig rallykampioen Johan Kristoffersson vierde in de auto van Rosberg X Racing. Dit betekende de eindoverwinning in het eerste Extreme E-seizoen. Kevin Hansen werd namens JBXE tweede en daarmee derde in het kampioenschap.