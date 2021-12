Hoe teams zich voorbereiden op de unieke uitdagingen van een Extreme E X-Prix

In tegenstelling tot teams in conventionele race- of rallykampioenschappen, hebben de deelnemers aan het Extreme E-kampioenschap geen eerdere ervaring waaruit geput kan worden. Sommige gastheren, zoals Groenland, hebben zelfs nooit eerder een autosportevenement georganiseerd. En aangezien in-season testen niet is toegestaan, kunnen de teams niet eens proberen om de omstandigheden waarmee ze te maken krijgen na te bootsen.

“In dit allereerste seizoen is het behoorlijk lastig om de voorbereiding op orde te hebben, want we leren allemaal vooral tijdens de evenementen”, zegt Xavi Serra, head of technical development bij Abt Cupra Racing. Zijn team staat momenteel vijfde in het kampioenschap, nadat rijders Jutta Kleinschmidt en Mattias Ekstrom op Sardinië als tweede eindigden. “Uiteraard bespreken we voorafgaand aan het evenement allerhande zaken. Het raceformat komt voorbij, sportieve veranderingen ten opzichte van het vorige evenement, tijdschema’s van de sessies, weersverwachtingen, technische updates en maken we een inschatting van het terrein.”

Alle teams rijden met dezelfde Odyssey 21 elektrische off-road wagen als basisvoertuig, met flexibiliteit op het gebied van bodywork voor de nodige differentiatie. Zo rijdt Cupra met een variant op de nieuwe Tavascan elektrische SUV.

Jutta Kleinschmidt, Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE Foto: Charly Lopez / Motorsport Images

Maar aangezien de racewagens vervoerd worden door vrachtschip St. Helena, en de klasse geen impact wil hebben op het milieu, is testen niet toegestaan. De teams krijgen voor elke X-Prix een beperkte hoeveelheid informatie, waardoor de verkenning va het parcours ter plaatse extra belangrijk wordt.

Serra: “Aangezien de auto’s per boot van race naar race worden vervoerd, kunnen we niet testen. We doen na elk evenement in de fabriek zoveel mogelijk data-analyses om van te leren en beter voorbereid te zijn zodat we ons prestatieniveau gestaag kunnen verbeteren. De informatie die we ontvangen is zeer beperkt en zeer dicht op het evenement, dus de verkenning is van doorslaggevend belang. De engineers en rijders moeten het maximale halen uit de beperkte tijd die beschikbaar is om het parcours te verkennen.”

Het eerste Extreme E-seizoen wordt op 18 en 19 december beslist tijdens de Jurassic X-Prix in het Verenigd Koninkrijk.

Jutta Kleinschmidt, Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE Foto: Zak Mauger / Motorsport Images