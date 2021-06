McLaren gaat vanaf 2022 deelnemen aan Extreme E

In de Extreme E wordt er op de meest unieke locaties ter wereld geracet met volledig elektrische SUV’s. In het inaugurele seizoen kan het kampioenschap al rekenen op negen deelnemende teams van onder meer Cupra en Andretti, maar ook Formule 1-kampioenen Lewis Hamilton, Nico Rosberg en Jenson Button zijn alle drie met een eigen team betrokken bij het kampioenschap.

Volgend jaar krijgt de Extreme E er een tiende team en na Cupra en GMC ook een derde fabrikant bij. McLaren Racing heeft namelijk bekendgemaakt dat het in 2022 gaat deelnemen aan het tweede seizen van de elektrische raceklasse, een aankondiging die door medeoprichter Alejandro Agag wordt bestempeld als “waarschijnlijk het grootste nieuws in de nog korte historie van Extreme E”.

De beslissing van McLaren is genomen na een “gedetailleerde evaluatie” van het kampioenschap. De fabrikant overweegt ook nog altijd een deelname aan het Formule E-kampioenschap vanaf 2022/2023 of een terugkeer in de lange-afstandsracerij met een eigen Hypercar voor het FIA World Endurance Championship vanaf 2023. Over dat laatste is nog geen besluit genomen, maar in gesprek met Motorsport.com laat McLaren CEO Zak Brown weten dat het merk het zich niet kon veroorloven om een besluit over een Extreme E-deelname nog langer uit te stellen: “Ik verwacht dat de plekken in de Extreme E snel vergeven zullen zijn, dus we hadden niet de luxe om nog zes maanden langer te wachten.”

Brown laat verder weten dat de Extreme E voor McLaren voldoet aan “de strategische, economische en operationele criteria” en dat het merk met een deelname nieuwe “fans en partners” zal kunnen bereiken. De Extreme E-deelname zal overigens niet ten koste gaan van het Formule 1-project. Op het Extreme E-programma wordt namelijk bestaand personeel gezet dat niet betrokken is bij het Formule 1-team, terwijl het McLaren tevens in staat zelfs om de duurzaamheid en diversiteit van het bedrijf te verbeteren. Desondanks is de fabrikant voorlopig niet van plan om ook met een eigen SUV op de markt te komen.

"Hier om te winnen"

“Vanaf het moment dat de Extreme E werd aangekondigd, hebben we de ontwikkeling van het kampioenschap nauwlettend gevolgd”, vertelt Brown, die als mede-eigenaar van het Andretti United Extreme E-team al geen onbekende is van het kampioenschap. “De Formule 1 blijft altijd het middelpunt van onze wereld, maar net als IndyCar en Esports is onze deelname aan de Extreme E een toegevoegde waarde voor de McLaren Racing franchise. Het is een aanvulling op en ondersteuning voor al onze andere programma’s.”

“We zullen het op gaan nemen tegen grote namen die we al kennen uit de Formule 1 en IndyCar [Jenson Buttons JBXE, Lewis Hamiltons X44, Nico Rosbergs Rosberg X Racing en Chip Ganassi Racing], maar net als in alle andere kampioenschappen waar we aan deelnemen is het doel duidelijk: Wij zijn hier om te winnen.”

Na de bevestiging van McLaren heeft de Extreme E nog twee plekken vrij op de deelnemerslijst voor 2022. De RMS St. Helena, Extreme E’s eigen vrachtschip dat het merendeel van de vracht vervoerd naar de locaties waar geracet wordt, biedt namelijk maar plek aan een maximum van 12 teams.