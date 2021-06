Extreme E schrapt races in Brazilië en Argentinië vanwege corona

De eerste twee evenementen van het inaugurele Extreme E-seizoen in Saudi-Arabië en Senegal zijn inmiddels achter de rug. Het restant van de kalender zou hierdoor nog uit drie wedstrijden bestaan, maar twee hiervan zijn nu dus afgelast. Het gaat om de Amazon X-Prix in Brazilië en de Glacier X-Prix in het Argentijnse Tierra del Fuego, die voor 23-24 oktober en 11-12 december gepland waren. De aanleiding hiervoor is de aanhoudende coronacrisis in Zuid-Amerika.

“We monitoren de situatie nauwkeurig bij alle Extreme E-locaties voor 2021 en hebben ervoor gekozen om preventief te besluiten dit jaar niet te racen in Zuid-Amerika”, zei CEO Alejandro Agag. “Dit was geen gemakkelijk besluit, maar de huidige reisadviezen en beperkingen hielden ook in dat we de racelocaties niet vooraf konden bezoeken om verkenningen te doen. Die zijn van vitaal belang door de afgelegen natuur van onze operatie. We willen de lokale autoriteiten in Brazilië en Argentinië bedanken voor hun steun tijdens het hele proces. We hopen in 2022 terug te kunnen keren.”

Het is niet de eerste keer dat de Extreme E dit jaar getroffen wordt door kalenderperikelen. Het allereerste evenement in Saudi-Arabië moest twee weken worden uitgesteld, terwijl de geplande wedstrijd in Nepal afgelast moest worden vanwege de ‘complexiteit van het bereiken van het voorgestelde racegebied’. Argentinië werd gekozen als vervangende race, maar valt nu dus ook van de kalender. De Formule E is volgens Agag hard aan het werk om de kalender van vijf races te handhaven. Een van de locaties die in beeld is voor de organisatie van een race, is Western Isles in Schotland. De Extreme E-ontmoeting moet dan plaatsvinden in de aanloop naar de Climate Change Conference van de Verenigde Naties in Glasgow.

Eerder op vrijdag had de Extreme E nog goed nieuws te melden. McLaren Racing kondigde namelijk aan dat het vanaf 2022 gaat deelnemen aan de elektrische offroad-klasse.