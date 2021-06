De onverwachte comeback van Jutta Kleinschmidt

De 58-jarige Jutta Kleinschmidt schreef geschiedenis toen zij twintig jaar geleden de Dakar Rally op haar naam schreef. Daarmee was ze de eerste en tot op heden enige vrouw die de zwaarste rally ter wereld won. In 2007 nam ze afscheid van de actieve racerij. Tot afgelopen weekend.

Kleinschmidt maakte haar comeback tijdens het Extreme E-evenement in Senegal. De Duitse is een van de twee reserverijders in het gloednieuwe elektrische SUV-kampioenschap van Alejandro Agag, waar alle teams bestaan uit een mannelijke en een vrouwelijke coureur.

De vaste Cupra-rijdster Claudia Hurtgen kreeg tijdens de shakedown te veel last van een buikvirus en dat opende de deur voor Kleinschmidt. Ze twijfelde geen moment, trok haar racepak aan en stapte in bij het Spaanse sportmerk voor haar eerste meters in de nieuwe off-road klasse. Toen ze de tent van Cupra binnenstapte, waren haar eerste woorden: “Ik ben er klaar voor, laat me de data en telemetrie zien!”. Kleinschmidt, opgeleid als ingenieur, bestudeerde alle data van de Cupra Odyssey 21. De wagens in het Extreme E-kampioenschap mogen maar beperkt aangepast worden om de spanning zo hoog mogelijk te houden waardoor elk detail van belang is.

Jutta Kleinschmidt/Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE Foto: Charly Lopez / Motorsport Images

In haar eerste competitieve sessie verraste ze vriend en vijand met de eerste en derde tijd van de tweede rijders in Q1. Samen met teamgenoot Mattias Ekstrom mocht Kleinschmidt in de eerste halve finale aantreden.

Kleinschmidt had nauwelijks tijd om de data te bestuderen, haar beste zitpositie te bepalen en de vele knopjes in de auto te leren kennen. Het rijdersduo gebruikte elke seconde buiten de auto om te oefenen op de rijderswissel, een belangrijk element in Extreme E.

Het feit dat ze haar rentree maakte in Senegal, niet ver verwijderd van de mythische eindstreep van de Dakar Rally in de tijd dat deze nog in Afrika werd verreden, maakte het verhaal nog specialer: “Het was fantastisch”, begon ze in gesprek met Motorsport.com. “Deze plaats is heel, heel speciaal voor mij. Een paar honderd meter verderop won ik in 2001 mijn Dakar. Om hier dan terug te keren, in een internationaal kampioenschap met nieuwe technologie, een elektrische wagen en al deze topcoureurs, is geweldig. Ik was supernerveus voor Q1 want ik had geen mogelijkheid gehad om de wagen te testen. Instappen en direct maximaal moeten presteren maakte me erg zenuwachtig. Maar het was ontzettend leuk om in een dergelijke context actief te zijn. Ook al is het lang geleden: ik herinnerde me weer precies hoe ik me op die avond na mijn Dakar-zege voelde. Het was een sleutelmoment in mijn leven, het veranderde mijn leven want het opende vele deuren. Nu werk ik voor de FIA in de Cross-Country Commission. Dat is een fantastische zaak.”

Jutta Kleinschmidt ABT CUPRA XE Foto: Colin McMaster / Motorsport Images

Na afloop was de Duitse lovend over het nieuwe elektrische kampioenschap: "Het biedt nieuwe technologie, het brengt een goede boodschap over het milieu en het is een geweldige testomgeving voor fabrikanten. Het feit dat elk team bestaat uit een man en vrouw is geweldig. Alle vrouwen komen uit verschillende kampioenschappen en het is mooi dat ze hun ervaring hier kunnen gebruiken om zich verder te ontwikkelen."

De droomrentree eindigde met de derde plaats in de eerste halve finale, nadat een radioprobleem ervoor zorgde dat Kleinschmidt de opgebouwde voorsprong door Ekstrom zag verdwijnen.

Jutta Kleinschmidt/Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images