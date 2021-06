Honda op zoek naar ideale afstelling voor GP van Azerbeidzjan

Ook in Monaco wist Max Verstappen namelijk in voorgaande edities niet op het podium te komen, maar bij zijn zesde poging was het wel raak in het prinsdom. In de wetenschap dat ook Baku een stratencircuit is, zou je mogen concluderen dat Verstappen een gerede kans maakt om zondag opnieuw op het podium te geraken.

Dat zal grotendeels ook afhangen van de RB16B en de preparatie van de Honda-krachtbron in het achteronder. Die laatste kwam prima uit de verf in de smalle straten van Monaco maar Baku is een compleet ander verhaal, zegt Honda-chef Toyoharu Tanabe. “Hoewel de locatie in Baku net als Monaco een stratencircuit is – waar we twee weken geleden met Max Verstappen en Red Bull Racing wonnen – heeft het heel andere kenmerken. Met iets meer dan zes kilometer is het een van de langste circuits op de kalender en terwijl de eerste en tweede sector typisch zijn voor veel stratencircuits met een aantal bochten van negentig graden, moeten de auto's in de laatste sector lang voluit accelereren.”

En juist die afwisseling tussen de smalle, bochtige sectoren 1 en 2, en het lange rechte stuk in sector 3, zorgen voor een grote uitdaging. “Het is belangrijk om de juiste balans te vinden in de afstelling van de auto voor de bochten met lage snelheid en het lange rechte stuk. Bij de krachtbron is het belangrijk om in de bochten met lage snelheid een goede ‘driveability’ te hebben, terwijl voor de lange acceleratie op het rechte stuk juist energiemanagement een belangrijke factor is. Zoals gewoonlijk baseren we onze afstelling op de gegevens die we dit seizoen tot nu toe hebben verzameld en op die van de 2019-editie van deze race”, besluit Tanabe.

