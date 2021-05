Rosberg X Racing wint ook tweede Extreme E-race in Senegal

Na een onderbreking van bijna twee maanden zijn de deelnemers aan de Extreme E neergestreken in Senegal, waar de Ocean X-Prix op het programma stond. De plaats van handeling: Lac Rose, dat jarenlang het decor was van de finish van de Dakar Rally. In grote lijnen bleef het programma van de eerste X-Prix in Saudi-Arabië gehandhaafd, met twee kwalificatieheats op zaterdag, de halve finales op zondagochtend en de grote finale op zondagmiddag.

X44 opnieuw sterk in kwalificatie

De kwalificatieheats op zaterdag werden gedomineerd door het X44-team van Lewis Hamilton. Sebastien Loeb en Cristine Gutierrez hadden in de eerste run 10.47.289 nodig en waren daarmee vier tellen sneller dan Sara Price en Kyle Leduc van Chip Ganassi Racing. Mattias Ekström en Jutta Kleinschmidt, die invalt voor Claudia Hürtgen, positioneerden Abt Cupra op de derde plek, terwijl Rosberg X Racing van Molly Taylor en Johan Kristoffersson in de eerste run de vierde tijd noteerde.

’s Middags stond de tweede kwalificatierun op het programma, die bepalend zou zijn voor de samenstelling van de halve finales. De omloop op het strand bevatte inmiddels diepere geulen en dat zorgde voor langzamere rondetijden. Dat deerde Loeb en Gutierrez niet, want zij noteerden opnieuw de snelste tijd voor X44. Dat plaatste zich daarmee als snelste team voor de halve finales op zondagochtend. RXR klom op bijna een halve minuut van X44 naar de tweede positie, nadat het profiteerde van een straf voor een verkeerde wissel van Abt Cupra. Die straf kostte Kleinschmidt en Ekström uiteindelijk niet de kop, want als derde team plaatsten zij zich voor de eerste halve finale.

JBXE, het team van F1-wereldkampioen Jenson Button, was na twee kwalificatieheats de nummer vier. Mikaela Ahlin-Kottulinsky en Kevin Hansen mochten daarbij aantreden tegen het Veloce Racing van Jamie Chadwick en Stephane Sarrazin en het Xite Energy Racing van Oliver Bennett en Cristina Giampaoli Zonca. Chip Ganassi Racing, Andretti United Autosport en Acciona Sainz kampten met technische problemen en werden veroordeeld tot de shootout.

Teams van F1-kampioenen halen finale

Zondagochtend stonden vervolgens de eerste echte races op het programma met de halve finales. Het bal werd geopend door X44, RXR en Abt Cupra. Ekström (Abt) greep de leiding bij de start, voor Loeb (X44) en Kristofferson (RXR). De voormalig DTM-kampioen hield de leiding vast in de eerste ronde, maar bij de wissel ging het fout voor Abt Cupra. Een radioprobleem voor Kleinschmidt zorgde ervoor dat RXR en X44 de regie in handen namen. Taylor reed inmiddels vooraan voor het team van Nico Rosberg, maar Gutierrez stuurde de bolide van Hamilton’s stal beter over de hobbels. Desondanks ging de zege in de eerste halve finale naar RXR, terwijl ook X44 zich plaatste voor de finale.

In de tweede halve finale stond de strijd tussen JBXE, Veloce en Xite Energy op de rol. Hansen greep de leiding en liep in zijn ronde uit naar een voorsprong van 22 seconden, waarna hij het stuur aan Ahlin-Kottulinsky gaf. De Zweedse breidde de voorsprong verder uit en kwam een halve minuut voor Veloce Racing over de finish. Het team kende zowel met Chadwick als Sarrazin problemen met de pit limiter, maar slaagde er toch in om Bennett en Giampaoli Zonca van Xite Energy te passeren en te verslaan.

RXR sterkste in rommelige finale

In tegenstelling tot de ronde in Saudi-Arabië stonden er zondagmiddag vier auto’s in de finale van de Ocean X-Prix. De teams van F1-wereldkampioenen Rosberg, Hamilton en Button gingen daarin de strijd aan met Veloce. Dat team begon met Sarrazin als enige renstal met de man aan de finale, terwijl Taylor, Gutierrez en Ahlin-Kottulinsky de start namen voor RXR, X44 en JBXE. De kopstart was voor Taylor en RXR, maar Gutierrez en X44 kwam op weg naar de eerste bocht op gelijke hoogte. De dames raakten elkaar en daarvan werd X44 het slachtoffer. De wagen van Gutierrez raakte beschadigd en kon niet verder. Ahlin-Kottulinsky liep bij de start al schade op, waardoor JBXE ook uitviel.

Taylor en Sarrazin reden vervolgens in slagvolgorde naar de wisselzone om het stuur over te geven aan respectievelijk Kristoffersson en Chadwick. De wissel zou niet direct plaatsvinden, doordat de wedstrijdleiding met de rode vlag zwaaide om de gestrande auto’s te kunnen bergen. Na de onderbreking mochten Kristoffersson en Chadwick op de startlijn plaatsnemen voor de herstart. Kristoffersson greep daarbij de leiding, hoewel dat wel gepaard ging met een klein tikje tegen de bolide van Chadwick. In het restant van de ronde breidde de Zweed zijn voorsprong gestaag uit, waardoor Rosberg X Racing ook in de tweede ronde van de Extreme E als winnaar uit de bus kwam.

Chadwick kwam namens Veloce als tweede over de finish, terwijl JBXE ondanks de uitvalbeurt in de finale derde werd. X44 legde dus beslag op de vierde positie. Abt Cupra eindigde op de vijfde positie met Xite Energy Racing op de zesde positie. De shootout voor de zevende plek werd gewonnen door Chip Ganassi Racing, terwijl Acciona Sainz en Andretti United op de achtste en negende positie eindigden.

De derde ronde van de Extreme E vindt op 28 en 29 augustus plaats. Dan staat de Arctic X-Prix, die op Groenland verreden wordt, op het programma.