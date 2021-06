Verstappen rijdt bedachtzamer: “Je moet je momenten kiezen”

Max Verstappen gaat sinds zijn overwinning in de Grand Prix van Monaco voor het eerst in zijn carrière aan de leiding in het wereldkampioenschap. Het verschil met titelverdediger Lewis Hamilton bedraagt vier punten.

Tijdens een interview met het Italiaanse Sky Sport kreeg Verstappen de vraag of hij de races nu anders benaderd, nu hij met Hamilton voor de titel aan het strijden is. “Als je aan het vechten bent om vooraan te blijven, kun je je natuurlijk geen fouten veroorloven die Lewis een voordeel van 25, 18 of 15 punten geven”, antwoordde de Limburger. “Als we in het verleden een auto hadden waarmee we een goede kans hadden om de race te winnen, gaven we alles in een poging die race te winnen, wetende dat we toch niet voor het kampioenschap konden vechten. Maar nu we voor de titel aan het vechten zijn, kunnen we niet het risico lopen dat we ergens nul punten scoren. Dat betekent dat je nu soms moet kiezen of je ergens voor wil gaan vechten.”

Gevraagd of hij nu bedachtzamer is, liet hij weten: “Dat ben ik. Maar dat is volgens mij iets natuurlijks. Dat is niets vreemds. Je kan ook niet altijd hetzelfde zijn.” Vechten voor een kampioenschap is op zich ook niets nieuws voor Verstappen. “Ik heb het eerder meegemaakt. Ik kom uit de karting en daar waren de seizoenen ook heel lang en waren er ook veel races, net als in de Formule 3. Het is niet alleen maar een kwestie van altijd het maximale aantal punten scoren, het is ook het kiezen van de momenten waarop je alles geeft.”

Daar komt bij dat Mercedes nog altijd een iets sterkere auto lijkt te hebben dan Red Bull. Op de vraag of er nu sprake is van een evenwichtige strijd met Mercedes: “Nog niet, nee. We zitten er nog steeds achter. Maar dat is oké. Daar zullen we nog aan werken.” Verstappen is niettemin tevreden over de progressie die er geboekt is voor dit jaar: “We hebben veel geleerd van de fouten die we vorig jaar hebben gemaakt. We hadden uiteindelijk een zeer competitieve auto, nadat die aan het begin van het seizoen nog niet zo competitief was. We hebben de wagen zoveel mogelijk verbeterd, het was niet mogelijk om alles aan te pakken. Dit jaar zien we in veel opzichten een goede stap voorwaarts, maar we willen nog verder verbeteren. Het is nooit genoeg, dus we blijven pushen.”

