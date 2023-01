Waarom de virtuele 24 uur van Le Mans simracen in de etalage zet

Met ruim 850.000 abonnees op zijn YouTube-kanaal is Jimmy Broadbent een van de succesvolste content creators die zich vooral richt op racegames. Anno 2023 verdeelt de Brit zijn tijd echter tussen racen in de virtuele én de echte wereld. In 2020 begon zijn loopbaan op het echte asfalt, waarna hij in 2021 en 2022 zijn eerste successen kende. Aan boord van een Praga R1 wist Broadbent afgelopen jaar de Praga Cup UK te winnen, iets wat hij combineerde met het maken van video's en livestreams voor zijn trouwe online volgers. Intussen heeft hij ook nog tijd vrij kunnen maken voor de virtuele 24 uur van Le Mans, die dit weekend verreden wordt.

Broadbent komt zaterdag en zondag in actie voor het Mahle Racing Team, waarvoor hij een BMW M8 GTE deelt met Beitske Visser, Michele D'Alessandro en Muhammed Patel. Voor die race heeft de 31-jarige weliswaar genoeg tijd, maar zijn voorbereiding is verre van ideaal verlopen. "Ik heb een paar weken geleden een stint gereden. Het probleem zit hem echter in het zoeken naar de balans met het hele leven op YouTube. Vijf of zes stints achter elkaar rijden, dat is mijn definitie van trainen voor de virtuele 24 uur van Le Mans. Dat kost al gauw ruim drie uur en het is heel lastig om daar de tijd voor vrij te maken", zegt Broadbent in gesprek met Traxion.gg.

YouTuber Jimmy Broadbent doet in 2023 als professioneel coureur mee aan de 24 uur van Le Mans Virtual. Foto: JEP / Motorsport Images

Le Mans Virtual uitstekende reclame voor simracen

De 24 Hours of Le Mans Virtual is de afsluiting van de Le Mans Virtual Series, een reeks van vijf enduranceraces in de game rFactor 2. De race is in 2023 toe aan de derde editie en Broadbent stond tot dusver dus iedere keer aan de start. Hij vindt dat de race prachtige reclame is voor de discipline die simracen heeft. "Ze komen niet echt van mij af, hè? Ik denk dat ik de komische noot ben", grapt hij. "De eerste deelname was geweldig, de tweede keer heeft mij verrast en nu ben ik vereerd dat ik opnieuw meedoe. Het is best bijzonder om aan alle drie de edities mee te doen. Dit is het moment dat simracen zichzelf in de etalage zet en laat zien hoe serieus mensen dit nemen. De huidige wereldkampioen van de Formule 1 doet mee, dat is ongelofelijk."

Wat voor Broadbent wel veranderd is, zijn status. Hij beschikt inmiddels over een FIA-licentie en staat daarom niet langer als simracer, maar als professionele rijder op de startlijst. Daarmee is hij de eerste deelnemer aan de 24 Hours of Le Mans Virtual die deze sprong heeft kunnen maken, iets wat hij veelzeggend vindt over het realisme van het simracen. "Het was surreëel om dat te lezen toen de inschrijflijst naar buiten kwam. Ik wist dat het zou gebeuren, maar het is heel cool als je het ook daadwerkelijk ziet. Dat iemand dit kan bereiken, bewijst denk ik hoe dicht deze simulatieplatforms in de buurt van de echte wereld komen."

'Show neerzetten en goed presteren'

Broadbent en Mahle Racing Team maken inmiddels geen kans meer op de titel in de Le Mans Virtual Series na een puntloze opening van het seizoen en P9 in de tweede race. De vorm is sindsdien wel beter geworden met een vijfde en een zevende plek in de voorgaande twee races. Meedoen om het podium moet dus mogelijk zijn, maar Broadbent tempert de verwachtingen. "Ik zou graag in de top-tien eindigen, want P14 is tot nu toe mijn beste resultaat. Vorig jaar begonnen we met een straf van zes minuten doordat onze line-up niet aan de eisen voldeed, maar ditmaal hebben we een eerlijke kans. Ik mik erop om goed te presteren voor het team, maar ik wil ook een show neerzetten en mensen meenemen tijdens deze reis."