Dit weekend vindt de derde editie van de virtuele 24 uur van Le Mans plaats. Nadat het evenement drie jaar geleden als digitaal alternatief werd opgezet voor de echte race die werd uitgesteld vanwege de coronacrisis, heeft de virtuele tegenhanger rap aan populariteit gewonnen. De virtuele 24 uur van Le Mans is de finale van de Le Mans Virtual Series. In de wedstrijd op het Circuit de la Sarthe komt de top van het internationale simracen samen met de beste coureurs uit de echte wereld. 45 auto’s doen, verdeeld over twee klassen, een gooi naar de zege op Le Mans. Alle teams bestaan uit een combinatie van twee simcoureurs en twee profcoureurs. De wedstrijd wordt op het platform rFactor2 verreden.

Sterke line-ups met veel Nederlanders

In de LMP2-klasse zien we een mix van grote esports-teams en renstallen uit de echte wereld. Team Redline heeft op de wagen met startnummer #1 een absolute sterrenselectie. Tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen is een van de rijders, en gaat samen Luke Browning en simcoureurs Jeffrey Rietveld en Diogo Pinto voor niets minder dan de zege. Ook zien we Romain Grosjean deelnemen met zijn eigen team. Verder zien we inschrijvingen van onder meer Alpine, Peugeot en Mercedes. De overige Nederlanders in de snelste klasse zijn Job van Uitert, Bent Viscaal, Morris Schuring, Mack Bakkum, Collin Spork, Liam de Waal, Bono Huis en Isaac Gillissen. Alle teams rijden met een Oreca 07. In de GTE rijden Ferrari’s, Porsches, BMW’s en Aston Martins. Ook in deze klasse zien we veel Nederlanders. Beitske Visser, Rudy van Buren, Loek Hartog, Kevin van Dooren en Yuri Kasdorp strijden mee in wat normaal gesproken een echt straatgevecht wordt.

Vorig jaar was Max Verstappen erg snel in de virtuele Le Mans, maar op zaterdagavond crashte hij uit de race in de laatste chicane. Het jaar ervoor kregen hij en zijn Team Redline pech door problemen met de servers. Die problemen lijken intussen tot het verleden te behoren.

Bekijk de livestream van de virtuele 24 uur van Le Mans bovenaan deze pagina. De race begint om 14.00 uur, de uitzending gaat om 13.15 uur van start met een uitgebreide voorbeschouwing.