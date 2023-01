LIVE: Kwalificatie Le Mans Virtual 2023 met Max Verstappen

Dit weekend wordt voor de derde keer de virtuele 24 uur van Le Mans georganiseerd. In 2020 was het evenement een vervanger voor de echte race, die werd uitgesteld vanwege de coronapandemie. In 2021 werd er een heel kampioenschap om heen gebouwd, waarbij de race op Le Mans in januari 2022 de finale was van de serie. Het was een groot succes, en dit jaar staat hetzelfde recept op het menu.

Aan de race doen in totaal 45 auto’s mee, verspreid over de LMP2-klasse en de GTE-klasse. In de LMP2 rijdt iedereen met het Oreca-07 chassis, bij de GTE’s kunnen teams kiezen uit BMW, Ferrari, Porsche en Aston Martin als bolide. Met Team Redline en R8G Esports doen er bekende simrace-teams mee, maar er staan ook echte fabrikanten aan de start. Alpine, Peugeot en Mercedes nemen deel met hun esports-programma's, net zoals bijvoorbeeld Williams. De line-ups bestaan uit twee simcoureurs en twee coureurs die normaal gesproken in de echte wereld racen. Het zorgt voor een unieke mix aan verschillende kwaliteiten, en het niveau ligt erg hoog. De wedstrijd wordt op het platform van rFactor2 verreden.

Veel Nederlandse deelnemers in Le Mans Virtual 2023

Bij de #1-wagen van Redline is tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen een van de rijders. Hij is teamgenoot van onder meer Jeffrey Rietveld. Vorig jaar kwam Verstappen heel dicht bij de pole-position. Tussen de snelste drie rijders zat in de kwalificatie nog geen vier honderdsten van een seconde verschil. Andere Nederlanders in de LMP2 zijn Job van Uitert, Bent Viscaal, Morris Schuring, Mack Bakkum, Collin Spork, Liam de Waal, Bono Huis en Isaac Gillissen. Beitske Visser, Rudy van Buren, Loek Hartog, Kevin van Dooren en Yuri Kasdorp rijden allen in GTE-bolides.

Vanavond staat de kwalificatie op het programma. De GTE’s en LMP’2 kwalificeren in een aparte sessie. De uitslag bepaalt de startvolgorde voor de wedstrijd die zaterdagmiddag om 14.00 uur begint. De race is natuurlijk lang, maar je kan maar beter sterk beginnen aan het weekend. Bekijk de kwalificatie voor de virtuele 24 uur van Le Mans met de livestream bovenaan deze pagina.