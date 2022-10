Motorsport Games lanceert 2022 Season Expansion Update voor NASCAR 21: Ignition

MIAMI, FL - 6 oktober 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), de toonaangevende ontwikkelaar van games en esports-competities voor officiële raceklassen over de gehele wereld, heeft de NASCAR 21: Ignition (“Ignition”) 2022 Season Expansion Update van het NASCAR Cup Series seizoen 2022 officieel gelanceerd. De gratis updates, met name voor Race Now, Online Multiplayer en de Paint Booth, zijn te downloaden voor Sony PlayStation 4 en 5, Xbox One, Series S en X en PC via de Steam store.

Wie Ignition al in het bezit heeft, zowel de Standard als de Champions Edition, kan de update gratis downloaden. Wie Ignition nog niet heeft, kan de game tegen een gereduceerd tarief (19,99 USD) aanschaffen en krijgen de update er gratis bij. NASCAR 21: Ignition – Victory Edition is nog steeds beschikbaar, met daarin Season Pass 1 (2021 DLC content), 2022 Season Update en Season Pass 2 (2022 DLC content). De trailer met de nieuwe features vind je hier.

“We zijn blij de 2022 Season Expansion Update toe te kunnen voegen aan Ignition zodat onze fans met de meest up-to-date content van dit historische seizoen kunnen spelen”, zegt Jay Pennell, Brand Manager NASCAR bij Motorsport Games. “De update komt op een mooi moment, nu de NASCAR Cup Series Playoffs in volle gang zijn. Net zoals de Next Gen-wagens unieke elementen hebben toegevoegd aan de races, zijn diezelfde factoren nu toegevoegd aan de digitale racewereld voor onze spelers. Voor ons was het zeer belangrijk om deze nieuwste content toe te kunnen voegen aan al onze titels. Dat is gelukt en we kunnen niet wachten tot de spelers van Ignition, NASCAR Heat 5 en NASCAR Heat Mobile allemaal kunnen genieten van de 2022-content.”

De Ignition 2022 Season Update biedt diverse nieuwe features, waaronder een verbeterde UI, upgrade van de HUD, nieuw commentaar van Motor Racing Network’s On-Air Announcer, Alex Hayden en de huidige NASCAR Cup Series 2022 circuits van het reguliere seizoen en de play-offs. De rijders, teams en liveries van 2022 zijn toegevoegd, evenals de drie Next Gen-modellen van Chevrolet, Ford en Toyota.

Naast Ignition is de 2022 Season Expansion Update ook beschikbaar voor NASCAR Heat 5 en NASCAR Heat Mobile. Voor Heat 5 is de update vanaf 21 oktober 2022 te koop voor 12,34 USD. Voor NASCAR Heat Mobile komt een gratis update vanaf 27 oktober 2022. Met deze updates is het seizoen 2022 te spelen in alle NASCAR-games van Motorsport Games.

Voor meer informatie over de NASCAR 21: Ignition 2022 Season Update, kijk op www.nascarignition.com. Blijf op de hoogte van het laatste Motorsport Games-nieuws via www.motorsportgames.com en via Twitter, Instagram en Facebook.