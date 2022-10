Motorsport Games’ Le Mans Virtual Series klaar voor spannende 4 uur van Monza

MIAMI, FL - 5 oktober 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), de toonaangevende ontwikkelaar van games en esports-competities voor officiële raceklassen over de gehele wereld, heeft vandaag de deelnemerslijst voor de 4 uur van Monza, de tweede ronde van de Le Mans Virtual Series 2022-2023, bekendgemaakt. De lijst is hier te zien. Het hoge niveau van de deelnemende real life en simcoureurs wijst erop dat het weer een zeer spannende race wordt.

Coureurs als Yifei Yi, de ELMS-kampioen van 2021, de Mexicaanse racelegende Luis Diaz en Porsche-fabriekscoureur Ayhancan Güven nemen het op tegen de top van de esports, waaronder de Bahrein-winnaars Floyd Vanwall-Burst (Dillmann/Simončič/Pedersen) in LMP en Oracle Red Bull Racing (Webster/Siebel/Jordan) in GTE.

De race vindt plaats op het rFactor 2-platform op het virtuele Autodromo Nazionale Monza. Het liveverslag op zaterdag 8 oktober begint om 13.40 uur Nederlandse tijd. De Italiaanse ‘Temple of speed’ staat bekend om haar rijke historie en de gepassioneerde racefans - echt of virtueel. De esports-liefhebbers kunnen zich opmaken voor een race vol actie.

In totaal strijden veertig wagens in twee verschillende klassen: 24 in LMP waarbij alle deelnemers een ORECA 07 LMP2 gebruiken, en 16 in GTE. Hier kunnen de deelnemers kiezen uit een Ferrari, BMW, Porsche en Aston Martin Vantage.

De kwalificatie begint op vrijdag 7 oktober om 19.00 uur Nederlandse tijd. Alle actie kan gevolgd worden op de YouTube-kanalen van FIA WEC, Le Mans en TraxionGG, en op twitch.tv/traxiongg.