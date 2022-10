NASCAR Rivals vanaf vandaag verkrijgbaar - De officiële videogame van het NASCAR-seizoen 2022

MIAMI, 14 OKTOBER 2022 – Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), een leidende ontwikkelaar en uitgever van racegames en provider van een esports-ecosysteem voor officiële raceklassen over de hele wereld, heeft vandaag de lancering aangekondigd van NASCAR Rivals, die exclusief voor Nintendo Switch uitkomt. De officiële videogame van het NASCAR Cup Series-seizoen 2022 is de nieuwste uitgave van deze franchise en combineert de spanning van de NASCAR Cup Series met de intensiteit van autosportrivaliteit. NASCAR Rivals is vanaf vandaag verkrijgbaar bij diverse retailers en in de Nintendo eShop voor €49,99. De link naar de trailer vind je hier.

NASCAR Rivals brengt de spanning van het reguliere seizoen en de playoffs van de NASCAR Cup Series on-the-go naar fans met de gemakkelijke ingebouwde mobiliteit van de Nintendo Switch. De variatie aan spelmodi geeft spelers de kans om op verschillende manieren te racen en te strijden, waarbij nadruk wordt gelegd op rivaliteiten in de sport zelf en tussen de teams, coureurs en spelers in de NASCAR Cup Series, zowel lokaal als via multiplayer. Alle circuits, auto's, coureurs en teams van het reguliere seizoen en de playoffs van het NASCAR Cup Series-seizoen 2022 zijn aanwezig in de game. Beschikbare spelmodi zijn onder andere 'Race Now', 'Career Mode' en een spannende 'Challenges'-modus, waar de vastberadenheid van de spelers wordt getest met scenario's die gebaseerd zijn op echte gebeurtenissen op de baan.

"Terwijl we blijven werken aan nieuwe manieren om de NASCAR Cup Series tot leven te brengen, is ons doel met NASCAR Rivals om een belangrijke component van alle autosport te benadrukken: de competitie", zei Jay Pennell, Brand Manager NASCAR bij Motorsport Games. "Het nieuwste aanbod stelt niet alleen de kwaliteiten van fans op de proef, maar laat ze ook strijden tegen hun vrienden, andere online spelers en uitdagingen binnen de sport zelf. We kijken ernaar uit dat onze fans zich echt onderdompelen in wat het betekent om een NASCAR-kampioen te zijn, terwijl ze hun innerlijke rivaal altijd omarmen."

De verschillende 'Multiplayer'-functies van de game geven spelers diverse manieren om elkaar uit te dagen op de baan. In 'Split Screen'-modus kunnen vrienden op één locatie met elkaar racen door de Nintendo Switch Joy-Cons te gebruiken. In 'Online Multiplayer' kunnen spelers tegen tot wel vijftien andere spelers strijden via Nintendo Switch Online. Daarnaast geven nieuwe creatieve elementen in de 'Paint Booth' van NASCAR Rivals spelers de kans om zelfgemaakte en unieke livery's te creëren. Ook kunnen ze hun avatars aanpassen met verschillende uiterlijken, sponsorlogo's en meer om een ervaring te creëren rond hun nalatenschap in de game.

Motorsport Games heeft NASCAR Rivals ontwikkeld als een verbeterde ervaring voor fans om de intensiteit en spanning van NASCAR te omarmen met de onbeperkte draagbaarheid van de Nintendo Switch. NASCAR Rivals geeft games en fans de mogelijkheid om de NASCAR-ervaring overal waar zij willen op te pakken om hun vaardigheden te verbeteren en de competitie één voor één aan te pakken.

NASCAR Rivals is nu beschikbaar bij alle grote retailers en in de Nintendo eShop voor €49,99.

Ga voor meer informatie over NASCAR Rivals naar www.nascarrivals.com. Bezoek www.motorsportgames.com om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws van Motorsport Games en volg ons op Twitter, Instagram, en Facebook.